Dillingen ist nach Remis in Garching Zweiter

Schach: Regionalligist SC Dillingen bringt sich gut in Stellung.

In Runde fünf der Schach-Regionalliga Süd-West trennten sich der SC Garching III und Gast SC Dillingen leistungsgerecht 4:4 remis. Damit schoben sich die Nordschwaben wieder auf Platz zwei vor – nur zwei Punkte hinter Tabellenführer Bayern München IV.

Am Spitzenbrett war die Partie völlig ausgeglichen, deshalb einigte sich FM Korbinian Nuber mit seinem Gegner auf die Punkteteilung. Bereits nach zwölf Zügen verlor Vitus Lederle einen Bauern. Diesen Nachteil konnte er nicht mehr ausgleichen und musste später aufgeben. Christian Billing hatte bereits die Qualität gewonnen. In hoher Zeitnot fand er nicht die richtige Fortsetzung, gab seinen Vorteil wieder zurück, sodass die Partie remis endete.

Dillinger Turm gewinnt Dame

Gegen vier Figuren opferte Arthur Giss seine Dame und gelang damit in Vorteil. Sein Sieg war nur noch Formsache. In einem Endspiel mit ungleichen Läufern war das Unentschieden von Uli Bäuml in Ordnung. Nach dem Verlust von zwei Bauern hatte Wolfgang Bauer im Endspiel nichts zu bestellen. Peter Richtmann gewann einen Bauern und sah nicht, dass ein zweiter Bauerngewinn möglich gewesen wäre. Seine Partie endete remis. Uli Kapfer stand schlechter. Sein Gegner übersah, dass der Dillinger mit dem Turm in seine Stellung eindringen und die Dame gewinnen konnte. Der Garchinger gab auf.

Keine großen Hoffnungen auf einen Erfolg machte sich Vorletzter Dillingen II beim A-Klassen-Duell in Donauwörth. Der Gastgeber steht zusammen mit Burlafingen an der Spitze. Trotzdem entwickelte sich ein spannender Wettkampf, es lag sogar ein Remis in der Luft. Die Niederlage von Mike Mok glich Simon Neipp mit seinem Sieg aus. Doch Michael Konle verlor nach einem Fehlzug. Nach dem Verlust mehrerer Bauern gaben Richard Kraus und Eduard Sawicki am Spitzenbrett auf. Die schönste Partie spielte Jugendspieler Dominic Auerbach. Sein Gewinn im Turmendspiel war sehenswert, er verkürzte damit den Endstand auf 2:4.