Das 69. Gauschießen in Eppisburg steht bald an

DBE-Schützengau: Tell Eppisburg ist der Gastgeber im Mai. Vereinjubiläum, Festabend und Partynacht.

Beste Erinnerung hat der Donau-Brenz-Egau-Sportschützengau an den großen Erfolg des Gauschießens 2023 beim SV Hubertus Oberfinningen. Jetzt besteht die Hoffnung auf eine ähnlich gute Atmosphäre beim 69. Gauschießen, das im Mai bei Tell Eppisburg durchgeführt wird. Vom 8. bis 17. Mai sind dort die Schießstände für die Aktiven der Gauvereine geöffnet, um die neuen Könige zu ermitteln. Gleichzeitig feiert der Eppisburger Schützenverein sein 100-jähriges Bestehen.

Vom 8 bis 17. Mai wird in Eppisburg geschossen

Der „Erste Schuss“ fällt am Mittwoch, 8. Mai. Von 17.30 bis 22 Uhr kann dann erstmals auf die Scheiben angelegt werden. Am Vater, 9. Mai, dauert der Schießbetrieb von 10 bis 22 Uhr – samt Weißwurstfrühstück, Mittag- und Abendessen. Die weiteren Schießtage sind für den 10. bis 17. Mai angesetzt (wochentags 17.30 bis 22 Uhr; Wochenende 14 bis 20 Uhr).

Geehrt wird dann am Freitag, 7. Juni, beim Festabend in der Vereinshalle Eppisburg. Einen Tag später, am Samstag, 8. Juni, findet dort eine Partynacht statt.