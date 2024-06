Heimsieg in Eppisburg

69. Donau-Brenz-Egau-Gauschießen: Celina Dehlau von den gastgebenden Tell-Schützen sichert sich die Königskrone 2024. Jaron Baumann (Haunsheim) regiert die Jugend, neuer Senioren-König ist Günter Müller aus Medlingen.

Die Festhalle beim Jubelverein Tell Eppisburg war am Freitagabend bei der Siegerehrung des 69. Gauschießens des DBE-Sportschützengaues voll besetzt. Nach dem Einzug der alten Würdenträger sowie Schützenkönige der 55 Gauvereine verkündete Gauschützenmeister Josef Grosser die besten Ergebnisse – samt Heimsieg für Celina Dehlau (Tell Eppisburg). Sie sicherte sich nach ihren Gaujugendkönigstiteln 2017 und 2018 nun die Königswürde der Schützenklasse 2024. Günter Müller ( Medlingen) holte den Senioren-Titel, Jaron Baumann ( Haunsheim) regiert die Jugend.

Mit stolzgeschwellter Brust: Seniorenkönig Günter Müller. Foto: Karl Aumiller

Seit diesem Jahr werden die besten Damen der Schützenklasse und Seniorenklasse geehrt. Nach der frisch gekürten Gaukönigin ist Sabrina Bayer (Medlingen) beste Schützin auf der Festscheibe, bei den Seniorinnen gewann Birgit Bosch ( Bachhagel).

Tell Eppisburg feiert auch Vereinsjubiläum

Das Gauschießen fand im Rahmen des 100-jährigen Gründungsfests der Tell-Schützen Eppisburg statt. Da die Festhalle vom Hochwasser verschont blieb, konnte der Festabend wie geplant stattfinden. An zehn Schießtagen hatten über 400 Schützinnen und Schützen den Weg an den Schießstand gefunden. Gauschützenmeister Grosser bedankte sich beim Jubelverein unter Führung von Volker Dehlau für die Ausrichtung sowie bei Gaureferent Martin Hitzler samt Helfern für die Organisation. Er danke auch den Königen des Jahres 2023, Gerhard Graf (Schretzheim), Meinrad Schrettle ( Wittislingen) und Leonard Ehnle (Demmingen) für die gestifteten Taler an den überarbeiteten Schützenketten.

Sein 100-Jähriges feiert Gastgeber Tell Eppisburg. Foto: Karl Aumiller

Diese wurden nun den Nachfolger umgehängt. Das bestes Blattl erzielte Celina Dehlau (Eppisburg, 4,1-Teiler, dicht gefolgt von Mario Richter aus Aislingen (5,6). Jaron Baumann (Haunsheim) errang die Jugend-Königswürde (Vize Michael Stangl/ Schwenningen). Als Gauseniorenkönig regiert Günter Müller (Medlingen/Vize Birgit Bosch).

Ein Haunsheimer gewinnt auf die Meisterscheibe

Mit 104,6 Ringen zielte Luca Hussak (Haunsheim) auf der Meisterscheibe am genauesten (Jugend Max Gruber/Fristingen; Schüler Levin Feistle/Haunsheim; Damen Anna Marie Liebl/Schwennenbach; Senioren Erich Zimmermann/Wittislingen; LP Stefan Schaudi/Oberfinningen; LP-Auflage Peter Römer/Niederstotzingen), LP-Jugend Julian Hanel/Veitriedhausen), LP-Schüler Julian Bürkle/Langenau). Die Sieger auf die Glücksscheibe sind Lena Joas (Fristingen/Schützen), Peter Paul (Holzheim/Senioren), Jungschütze Michael Stangl (Schwenningen/LP) und Gitty Scharff (Wittislingen/LP-Auflage).

Landrat Markus Müller überreichte den Tell-Schützen eine Erinnerungsscheibe. MdL Manuel Knoll und Bürgermeister Simon Peter gratulierten ebenso wie die Patenvereine Holzheim und Fristingen. Dem Festabend folgte am Samstag noch eine Partynight.

Alle Ergebnisse unter www.dbe-gau.de, „Sport/Gauschießen“