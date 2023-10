Sportgeschichte

Als Gundelfingens Fußballer streikten

Plus Lokale Sportgeschichte(n): Vor 30 Jahren verweigerten die FCG-Kicker wegen finanzieller Meinungsverschiedenheiten das Training. Schützengau Donau-Brenz-Egau kürte seine neuen Könige. Was im Oktober 1993 sonst noch los war.

Nach einer rund zehnstündigen Schlacht um das Weiße Haus in Moskau haben russische Regierungstruppen den Putschversuch von Kommunisten und Nationalisten gegen Präsident Boris Jelzin niedergeschlagen. Parlamentspräsident Chasbulatow und der zum Gegenpräsidenten ernannte frühere Vize-Staatschef Ruzkoi sowie Hunderte ihrer Anhänger ergaben sich widerstandslos. In München wählten die CSU-Mitglieder ihren Vorsitzenden. Theo Waigel blieb mit einem Ergebnis von 93,6 Prozent im Amt und sprach von einer „Aufbruchstimmung“ für das Wahljahr 1994. Beim Autokonzern VW in Wolfsburg wurde aufgrund nur halb voller Auftragsbücher erstmals die Vier-Tage-Woche eingeführt.

Auf sportlicher Ebene kam es im Augsburger Rosenaustadion zu einem Benefizspiel zwischen der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen eine Auswahl „Bundesliga international“. Die Legionäre gewannen durch zwei Tore von Stephane Chapuisat ( Borussia Dortmund/Schweizer) mit 2:0. Bundestrainer Berti Vogts war mit der Vorstellung seiner Mannschaft nicht zufrieden. Wenige Tage später gewann seine Truppe das Länderspiel gegen Uruguay in Karlsruhe mit 5:0 durch Treffer von Guido Buchwald, Andreas Möller, Karlheinz Riedle und Ulf Kirsten. Einmal zielten die Südamerikaner ins eigene Tor.

