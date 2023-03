Schretzheimer Spitzenleistungen zum Abschied

Sportkegeln: Nach einer starken Rückrunde mit fünf Siegen geben Schretzheims Bundesliga-Frauen im letzten Saisonspiel die rote Laterne ab.

Mit eingestellter Heimbestleistung verabschieden sich die Keglerinnen des BC Schretzheim aus der Bundesliga. Durch den 6:2 (3421:3317)-Sieg gegen den SKC 67 Eggolsheim spielten sie sich sogar noch auf den vorletzten Platz der Liga. Ein kleiner Prestigeerfolg, der Abstieg stand schon länger fest.

Saisonbestleistung für Christine Grau

Vom Start weg sah es gut für den BCS aus. Katrin Gulde gab ihren Punkt knapp ab, doch Simone Perzl gewann den ihren deutlich. Mit 25 Holz und 1:1 Mannschaftspunkten ging die Mittelpaarung auf die Bahnen. Hier kam es wiederum zur Punkteteilung, auch der Vorsprung blieb gleich. Christine Grau ließ die Beste der Gäste, Manuela Haßfurther (577 Holz), nicht enteilen und erzielte mit 573 Kegeln ihre Saisonbestleistung. Christina Bischof spielte mit ihrer Gegnerin stets auf Augenhöhe und gewann knapp den zweiten MP für den BCS.

In der Schlusspaarung lieferte Marion Frey mit 605 Holz (245 Holz im Räumen) die absolute Tagesbestleistung und gewann alle vier Sätze mit insgesamt 45 Holz plus. Auch Nicole Weitmann-Griesinger (580) steuerte lange auf 600er-Kurs und holte ihren MP.

Kommende Saison ist Schretzheim Zweitligist

Insgesamt war dies der fünfte Sieg in den neun Spielen der Rückrunde, der höchste BCS-Erfolg in der Bundesliga und macht auch Mut für die nächste Saison als Zweitligist.

Ergebnisse: K. Gulde – C. Bese 0:1 (2:2/542:549), S. Perzl – J. Hahn 1:0 (3:1/570:538), C. Grau – M. Haßfurther 0:1 (1:3/573.577), C. Bischof – A. Berger 1.0 (2:2/551:547), M. Frey – M. Schwarzmann/A. Ritthaler 1:0 (4:0/605:560), N. Weitmann-Griesinger – R. Joppert 1:0 (3:1/580:546)