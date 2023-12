40. Dillinger Landkreis-Sportlerwahl: Auf die Plätze, fertig, los!

Sportlerwahl: Zum 40. Mai werden die Sportler des Jahres im Landkreis Dillingen ermittelt. Zum Jubiläum gibt es heuer zusätzlich das Onlinevoting „Mein Sportfoto 2023“.

Die letzte „richtige“ Proklamation der Landkreis-Sportler des Jahres im Dillinger Stadtsaal fand Anfang 2019 statt. 2020 war Wertingen an der Reihe – dann kam Corona. Zwar führten die beiden Heimatzeitungen in Zusammenarbeit mit dem Landkreis und BLSV-Sportkreis Dillingen auch zu Pandemie-Zeiten Sportlerwahlen durch, doch die festliche Würdigung der Sieger im großen Rahmen war aufgrund der Pandemie-Einschränkungen erst wieder 2022 möglich – erneut in Wertingen. Bei der 40. Landkreis-Sportlerwahl soll es nun endlich mit der Präsenzveranstaltung in Dillingen klappen: Am Mittwoch, 10. Januar, werden die Gewinner für das Jahr 2023 gekürt.

Landrat Markus Müller fungiert wieder als Schirmherr. Landkreis und der BLSV-Kreis unter Vorsitz von Alfons Strasser sind wieder die Kooperationspartner der Donau-Zeitung und Wertinger Zeitung. Hausherr ist diesmal Dillingens Oberbürgermeister Frank Kunz.

Anfang November wählte die Jury mit Vertretern der Heimatzeitungen, des BLSV und des Kreises die Kandidaten aus. Und wie eigentlich jedes Jahr war die Nominierung keine einfache Aufgabe. Wieder galt es, teilweise schwer vergleichbare Leistungen gegeneinander abzuwägen. Mit dem heutigen Tag läuft nun die Abstimmung durch die Leserinnen und Leser von Donau-Zeitung und Wertinger Zeitung. Sie sind zum 40. Mal seit 1984 aufgerufen, für ihre Favoriten zu votieren.

Mitmachen und gewinnen: Die 40. Dillinger Landkreis-Sportlerwahl

Jetzt sind also Sie dran, liebe Leserinnen und Leser unserer Zeitung! Bis zum 31. Dezember 2023 müssen die Stimmzettel korrekt ausgefüllt bei der Donau-Zeitung oder Wertinger Zeitung eingetroffen sein. Dann besteht nicht nur die Chance, „seinen“ Sportler auf das Siegertreppchen zu hieven, sondern auch einen der 20 Hauptpreise zu gewinnen. Diese werden im Beisein von Landrat Markus Müller bei der Proklamation im Dillinger Stadtsaal (Mittwoch, 10. Januar 2024, 18 bis 21 Uhr) unter den Leser-Gewinnern verlost.

Ein Novum: Zum Jubiläum gibt es erstmals die Wahl zum „Sportfoto des Jahres 2023“. Leserinnen und Leser sind online aufgerufen, ihr ganz persönliches, lokales Sportfoto einzureichen. Die Sieger werden per Voting ermittelt. Den Aufruf finden Sie hier.

Den Stimmzettel zum Download finden Sie hier: Stimmzettel Sportlerwahl.pdf

Die Nominierten für die Sportlerwahl im Landkreis Dillingen

Einzelsportler

Elmar Beutmiller : Der Sportschütze aus Villenbach schoss sich bei den deutschen Meisterschaften mit dem Kleinkaliber-Gewehr über 100 Meter auf den fünften Platz.

: Der Sportschütze aus schoss sich bei den deutschen Meisterschaften mit dem Kleinkaliber-Gewehr über 100 Meter auf den fünften Platz. Tobias Gröbl : Der 40-jährige lief allen davon: als bayerischer Meister im Halbmarathon und deutscher AK 40-Meister über zehn Kilometer.

: Der 40-jährige lief allen davon: als bayerischer Meister im und deutscher AK 40-Meister über zehn Kilometer. Noah Lerch : Bei den Junioren-EM im Freiwasser schwamm der Gundelfinger über zehn Kilometer auf den elften Platz. Zudem gab es Platz zwei und drei bei der DM.

: Bei den Junioren-EM im Freiwasser schwamm der Gundelfinger über zehn Kilometer auf den elften Platz. Zudem gab es Platz zwei und drei bei der DM. Thomas Mittring : Spiel, Satz und Sieg hieß es für den Höchstädter Sportpsychologen bei der Tennis-Kreismeisterschaft im Einzel.

: Spiel, Satz und Sieg hieß es für den Höchstädter Sportpsychologen bei der Tennis-Kreismeisterschaft im Einzel. Anton Reitberger : Der Senior wurde in der Ü 65 Vize-Europameister im Trickski und fuhr bei der EM noch dreimal aufs Stockerl.

Einzelsportlerinnen

Elke Cramer : Bei der deutschen Badminton-Meisterschaft erspielte sich die Dillingerin Silber im AK 55-Einzel und Gold im Doppel.

: Bei der deutschen Badminton-Meisterschaft erspielte sich die Dillingerin Silber im AK 55-Einzel und Gold im Doppel. Romina Keck : Die Gundelfingerin schlug sich bei der bayerischen Tennismeisterschaft auf Platz bei den Damen 30 durch.

: Die Gundelfingerin schlug sich bei der bayerischen Tennismeisterschaft auf Platz bei den Damen 30 durch. Marina Sauter: Seit sieben Jahren ist die Bächingerin Profibiathletin. 2023 belegte sie bei der deutschen Meisterschaft einen sechsten Platz.

Inge Ulrich : Bei der Senioren-EM erkämpfte sich die routinierte Tischtennis-Spielerin die Bronzemedaille im Doppel.

: Bei der Senioren-EM erkämpfte sich die routinierte Tischtennis-Spielerin die Bronzemedaille im Doppel. Daniela Unger : Die Triathletin nahm 2023 an drei Weltmeisterschaften teil: AK-Platz sieben bei der Sprint-WM, Rang 28 auf der Mitteldistanz und Platz 61 bei der Ironman-WM auf Hawaii .

Mannschaften

TC Dillingen , Tennis-Männer: Als verlustpunktfreier Meister seiner Südliga 1 stieg der TCD in die Tennis-Landesliga auf. Höher spielt keine reguläre Herren-Mannschaft aus dem Landkreis Dillingen .

, Tennis-Männer: Als verlustpunktfreier Meister seiner Südliga 1 stieg der TCD in die Tennis-Landesliga auf. Höher spielt keine reguläre Herren-Mannschaft aus dem . SSV Glött , Fußball-Männer: Dank einer überragenden Rückrunde wurden die Lilien noch Meister der Kreisliga Nord und schafften mit dem Sprung in die Bezirksliga den höchstklassigen Aufstieg eines Landkreis-Fußballteams 2023.

, Fußball-Männer: Dank einer überragenden Rückrunde wurden die Lilien noch Meister der Nord und schafften mit dem Sprung in die den höchstklassigen Aufstieg eines Landkreis-Fußballteams 2023. SG Wittislingen , Senioren-Schützen: Starke Schützen kommen seit jeher aus Wittislingen . 2023 gewannen die Senioren I der Schützengesellschaft unter anderem bei der bayerischen Meisterschaft den 50-Meter-Auflage-Titel mit dem Kleinkaliber-Gewehr.

Mitmachen, mitgewinnen! Tolle Preise warten auf die Einsender von Stimmzetteln

Das Mitmachen bei der 40. Landkreis-Sportlerwahl wird belohnt: Mit etwas Glück können sich die Leserinnen und Leser der Heimatzeitung einen der insgesamt 20 attraktiven Hauptpreise sichern, die es zu gewinnen gibt. Außerdem werden unter allen Einsendern – gemäß dem Jubiläum – 40 weitere „Trostpreise“ verlost.

Die 20 Hauptpreise

2 x Mehrtagesreise Berlin für zwei Personen

für zwei Personen 2 x 2 Übernachtungen/F Kim-Hotel Dresden für zwei Personen

für zwei Personen 1 x 2 Tickets FC Bayern München – TSG Hoffenheim , 12. Januar 2024

– , 12. Januar 2024 1 x 2 Tickets FC Bayern München – Werder Bremen , 21. Januar 2024

– , 21. Januar 2024 3 x 2 Tickets FC Augsburg – RB Leipzig , Wochenende 9. – 11.2. 24

– , Wochenende 9. – 11.2. 24 1 x 2 Tickets Eishockey-Bundesliga Augsburger Panther – Wolfsburg , 12. Januar 2024

– , 12. Januar 2024 1 x 2 Tickets Basketball-Eurocup-Spiel ratiopharm Ulm – Aris Thessaloniki , 31. Januar 2024

– Aris , 31. Januar 2024 1 x 2 Tickets Erwin Pelzig, Neu-Ulm , 13. Januar 2024

, 13. Januar 2024 1 x 2 Tickets Helge Schneider , Neu-Ulm , 26. April 2024

, , 26. April 2024 1 x 2 Tickets Der Boandlkramer und die ewige Liebe, Dillingen , 23. Februar

, 23. Februar 1 Candle-Light-Dinner im Finninger Landgasthof Schlössle für zwei Personen

1 x Lego-Schachspiel in 1400 Einzelteilen

2 x 100 Euro Tankgutschein Stadttankstelle Dillingen

2 x 100 Euro in bar.

Die 40 Trostpreise

5 x das prämierte Gesellschaftsspiel „Next Station London “

“ 5 x eine Premium-Autowäsche

5 x 25-Euro-Gutschein „Kleiner Italiener“

5 x „Dillinger Land Spezial“, Freizeit-Magazin

15 x 10er-Karten für ein Hallenbad im Landkreis

5 x ein DZ-Regenschirm.

Der Weg zum Gewinn

Der unten abgedruckte Stimmzettel muss korrekt ausgefüllt bis spätestens Samstag, 31. Dezember 2023, eine der beiden Zeitungsredaktionen in Dillingen oder Wertingen erreicht haben. Achtung: Keine Kreuze machen! Wie genau abgestimmt werden muss, ist auf dieser Seite links unten neben dem Stimmzettel nachzulesen. Die 20 Hauptgewinner werden direkt nach Neujahr benachrichtigt und sind am Mittwoch, 10. Januar 2024, bei der feierlichen Sportlerproklamation im Dillinger Stadtsaal dabei. Dort werden unter ihnen die 20 Hauptpreise verlost. Die 40 Trostpreis-Gewinner werden ebenfalls informiert und können ihren Preis in der Redaktion abholen. (gül)

