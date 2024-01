Sport im Landkreis Dillingen: Vielfältig und vielzählig

Sportvorschau: Auch im Jahr 2024 ist der Terminkalender im Landkreis wieder reich an Höhepunkten, spannenden Events und Entscheidungen – von B wie Badminton bis T wie Turnen.

Die Vielfalt des Sports im Landkreis Dillingen spiegelt sich auch 2024 wieder in einer Vielzahl von Veranstaltungen. Ob Einzelevent, wie der Lauinger VR-Triathlon, oder eine hochklassige Liga-Saison, wie beim Turn-Zweitligisten TSV Buttenwiesen – die Fans können sich im neuen Jahr auf spannende Entscheidungen freuen.

Sportlerwahl

Ein Höhepunkt, der noch dem abgelaufenen Jahr zuzuordnen ist, steht am Mittwoch, 10. Januar, im Dillinger Stadtsaal auf dem Programm: die Proklamation der Landkreis-Sportler des Jahres 2023.

Leichtathletik

Es ist Deutschlands ältester noch existierender Volksstraßenlauf: der Gundelfinger Nordschwabenlauf. 2024 fällt der Startschuss zum 56. Mal. Am Samstag, 27. April, führt der Rundkurs mit Start und Ziel an der Bleiche durch die Innenstadt.

Fußball

Mitte März endet die Fußball-Pause in der Bezirksliga Nord: Der 20. von 30 Spieltagen hält am 17. März unter anderem die Partie TSV Wertingen – FC Gundelfingen U 23 bereit. Gewinnen die Gastgeber, die auf Rang eins überwintert haben, dann steigen ihre Chancen weiter, auch nach dem Saisonfinale Ende Mai noch ganz oben in der Tabelle zu stehen: als Meister und Landesliga-Aufsteiger.

Badminton

Mit einem schwäbischen Derby am Sonntag, 7. April, endet für Regionalligist TV Dillingen die Spielzeit 2023/24. Zu Gast in der Sebastian-Kneipp-Halle ist dann die SG Diedorf/Haunstetten. Den Ligaerhalt wollen die Dillinger aber schon vorher eingetütet haben.

Handball

Schaffen die Handball-Männer des TV Gundelfingen die Rückkehr in die Landesliga? Diese Frage beantwortet die Bezirksoberliga-Rückrunde. Der aktuelle Spitzenreiter erwartet am Samstag, 17. Februar, den Lokalrivalen HSG Lauingen-Witislingen zum Derby in der Kreissporthalle.

Golf

Traditionell am Vatertag (Christi Himmelfahrt) jeden Jahres laden die beiden Heimatzeitungen des Landkreises zum Lesergolftag mit Neun-Loch-Turnier auf den Platz des GC Dillingen ein. Der Erlös kommt wie immer dem AZ-Leserhilfswerk Kartei der Not zu Gute. Der Termin 2024 ist am Donnerstag, 9. Mai.

Schießsport

Nach dem großen Erfolg des Gauschießen 2023 beim SV Hubertus Oberfinningen veranstaltet der Sportschützengau Donau-Brenz-Egau sein Gauschießen 2024. Dieses ist für 8. bis 17. Mai beim SV Tell Eppisburg geplant. Bereits am 3. März gibt es den Bezirksschützentag in Dillingen samt eines großen Schützenumzuges durch die Kreisstadt.

Tischtennis

Vom 2. bis 4. Februar treffen sich die besten Herren und Damen zur Bayerischen Altersklassen-Meisterschaft in Dillingen. Der TVD ist an diesem Wochenende in der Mittelschulturnhalle Gastgeber für die stärksten Senioren des Freistaats, die dann ihre Meister im Einzel, Doppel und Mixed der AK 40 bis 85 ermitteln.

Triathlon

Mitte Juni steigt das große Triathlon-Wochenende in und um Lauingen. Am Samstag, 15. Juni, sind die Kinder und Jugendlichen am Schwimmen, Radeln und Laufen. Der 18. VR-Triathlon mit Start im Auwaldsee und Ziel in der Innenstadt wird am Sonntag, 16. Juni, ausgetragen.

Turnen

Dank zweier Siege hat der TSV Buttenwiesen im abgelaufenen Jahr die 2. Turn-Bundesliga Süd gehalten. Auch 2024 geht es für dort wieder an die Geräte. Die genauen Termine mit den Duellen in der heimischen Rickblickhalle stehen noch nicht fest, sicher ist aber: Die Saison startet am 21. September.