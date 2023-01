Dillinger Teilerfolg in Niederbayern

Tischtennis: Verbandsoberligist TV Dillingen holt nach der klaren Niederlage in Passau gegen Deggendorf zwei wichtige Punkte für den Klassenerhalt. Unentschieden beim BOL-Derby.

Zum Rückrundenstart der Verbandsoberliga waren die Tischtennis-Herren des TV Dillingen gleich doppelt im Einsatz. Beim erwartet schweren Auswärtsspiel bei der 2. Liga-Reserve des TTC Passau blieben die Dillinger nur anfangs auf Tuchfühlung und unterlagen 2:8. In Deggendorf sammelten die Nordschwaben wenig später mit einem 6:4-Sieg wichtige Punkt für den Klassenerhalt.

Beide Doppel und das erste Einzel von Rayan Vardinejad gingen in Passau jeweils glatt mit 0:3 an die Gastgeber. Benedikt Hirner und Dominik Keller konnten in der Folge auf 2:3 verkürzen, ehe das Spiel endgültig zugunsten Passaus wendete.

Dillingen holt Luft im Abstiegskampf

Im Anschluss gab es das direkte Duell gegen Tabellennachbar TSV Deggendorf. Die erfolgte Doppelumstellung brachte die Dillinger Führung durch Benedikt Hirner/Uli Foag. Gastgeber Deggendorf dreht auf und zog durch den Ausgleich im Doppel und die TVD-Niederlagen von Vardinejad und Hirner auf 3:1 davon. Keller, Foag und Hirner konterten dem Lauf der Gastgeber und holten sich die Führung zurück. Vardinejad fand auch in seiner letzten Partie des Tages kein Mittel. Aber das starke hintere Paarkreuz mit Kapitän Foag sowie Keller sicherten den Erfolg – und verschaffte Dillingen damit Luft im Abstiegskampf.

Im Derby der Bezirksoberliga standen die TVD-Herren III dem FC Gundelfingen in der Gärtnerstadt gegenüber. Die Vorzeichen konnten kaum anders sein. Dillingen steht als Aufsteiger auf dem zweiten Rang und könnte über eine mögliche Relegation den direkten Durchmarsch schaffen. Gundelfingen ist mit nur einem Punkt aus neun Partien das Schlusslicht. Die Führung des FCG durch das Doppel Matthias Ferner/Thomas Schuhmair währte nur kurz, da Manuel Wiedmann/Luca Stella und Simon Kesselring an der Seite von Fabian Wittke für die Herren III punkteten. Wiedmann legte direkt zum 3:1 nach. Während in der ersten Einzelrunde Schuhmair und Frank Mayershofer für Gundelfingen Siege einfuhren, konnten Wittke, Dorian Volk und Stella zur Halbzeit auf 6:3 aus Dillinger Sicht stellen. Das starke vordere Paarkreuz mit Ferner und Schuhmair verkürzten auf 6:5. Kesselring behielt in einem Fünf-Satz-Match die Oberhand gegen Dominik Förg. Wittke musste sich Mayershofer beugen, der einen Sahnetag erwischte. Während Stella dem TVD III das Unentschieden sicherte, verlor Volk klar gegen Stefan Fink. Das FCG-Schlussdoppel Ferner/Schuhmair drehte gegen die Youngster Wiedmann/Stella einen 0:2-Rückstand zum 8:8-Remis. Eine ärgerliche Niederlage setzte es im Aufstiegskampf für die Herren V. Sie unterlagen mit 6:9 den TTF Unteres Zusamtal.

Erfolg für ein Dillinger Talent

Eine überaus tolle Nachricht gab es erneut aus dem Jugendbereich: Beim Future Cup 2023, der bayerischen Meisterschaft der Jahrgänge U11, erreichte Esila Tasdelen in Thannhausen einen starken neunten Platz unter 40 Starterinnen. Sie ist somit in Ihrer Altersklasse einer der zehn besten Mädchen in ganz Bayern.