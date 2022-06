Sicher in Lauingen zwischen Lkw und Traktor

16. VR-Triathlon: Lokalmatadorin Daniel Unger gewinnt den Volkstriathlon. Und eine Tri-Legende kämpft sich in der Staffel über die letzten 200 Meter zum Wechsel.

So abgeschirmt wie bei seiner 16. Auflage war der Triathlon in Lauingen noch nie. An der Stadtpfarrkirche stand ein Neun-Tonnen-Traktor quer zur Fahrbahn, ebenso an der Stadtapotheke. Und am Ende der Brüderstraße blockierte ein quergestellter Kieslaster die Durchfahrt. Der Grund dafür: Strikte Auflagen des Lauinger Ordnungsamtes, das wegen potenzieller „Terrorgefahr“ die Maßnahmen veranlasst hatte (DZ berichtete).

Die Polizei auf E-Bike-Streife beim Lauinger Triathlon. Foto: Karl Aumiller

Dies wiederum stellte die Organisation vor fast unlösbare Aufgaben. „Ohne die Firma Wager und Bauer Josef Stiegelmayer wäre ich aufgeschmissen gewesen“, stöhnte Erich Gruber, Chef der Lauinger Triathleten. Zwar hatte Same Deutz-Fahr sich bereit erklärt, Traktoren zur Verfügung zu stellen, doch dann fehlten die Fahrer. Traktoren-Hilfe kam spontan von Bauer Stiegelmayer. Und beim Thema Kieslaster stand plötzlich das Sonntagsfahrverbot im Raum. Kurzerhand ließ Firmenchef Marc Wager den LKW schon am Samstag in die Brüderstraße stellen.

Die schnellsten Damen beim 16. Lauinger VR-Triathlon auf der Olympischen Distanz (von links): Zweite Elvira Flurschütz, Siegerin Stephanie Wunderle und Dritte Julia Arnegger. Foto: Karl Aumiller

Letztlich lief der 16. VR-Triathlon in Lauingen am Samstag und Sonntag trotz aller Widrigkeiten im Vorfeld nach zwei Jahren Innenstadt-Abstinenz wieder fast reibungslos über die sportliche Bühne am Auwaldsee und rund um den Marktplatz. Auch Corona spielte keine Rolle mehr, obwohl die Inzidenz im Landkreis am Samstag bei 249 lag. Im vergangenen Jahr, als sich der 15. VR-Triathlon vor den Toren der Stadt abspielte, betrug der Inzidenzwert 117. Die über 600 Sportlerinnen und Sportler aus ganz Süddeutschland, aus der Schweiz, Österreich und Tschechien gingen bei Kaiserwetter auf die Strecken und bei 21,6 Grad in die Fluten des Auwaldsees.

Lokalmatadorin Daniela Unger (rechts) gewann den Volkstriathlon, Tochter Sunny startete in Lauingen bei den Jugendlichen. Foto: Karl Aumiller

Schon am Samstag hatte Zweiter Bürgermeister Albert Kaiser bei den Wettkämpfen der Regionalliga den Startschuss geben. Das funktionierte auch am Sonntag. Dritter Bürgermeister Dietmar Bulling moderierte gemeinsam mit Helmut Dorsch die Veranstaltung. Viele Hilfskräfte waren wieder mit von der Partie, angefangen von der Wasserwacht, über die Feuerwehren bis hin zur Polizei, die in diesem Jahr statt mit dem Motorrad mit dem E-Bike unterwegs war.

Orga-Chef Erich Gruber (links) und sein prominentester Teilnehmer, der Hawaii-Sieger Faris Al Sultan. Foto: Karl Aumiller

„Die letzten 200 Meter waren schrecklich“, stöhnte Faris Al-Sultan am Sonntagmittag. Der Hawaii-Ironman-Sieger war beim 16. VR-Triathlon in der TRI-TVL-Staffel mit Axel Rothauszky (Schwimmen) und Christian Berthold (Laufen) angetreten. Da er sich zuvor bei einem anderen Wettkampf „die Wade lädiert“ hatte, war er kurzerhand aufs Rad umgestiegen. Doch nachdem er vom Rad abgestiegen war, musste er die 200 Meter bis zur Stadtpfarrkirche, wo Schlussläufer Berthold wartete, per Fuß zurückliegen. Da schmerzte besagte Wade nicht unerheblich. Doch Triathleten sind hart im Nehmen.

Und wie Al-Sultan kämpfen sich alle der über 500 „Finisher“ durch den bisher heißesten Tag des so sicherheitsorientierten 16. VR-Triathlons in Lauingen im Jahre 2022.

Ergebnisse

Kurzdistanz (Olympische Distanz)

(gleichzeitig Schwäbische Meisterschaft)

Damen: 1. Stephanie Wunderle SG Niederwangen, 2:07:51 Stunden, 2. Elvira Flurschütz SV Bayreuth, 2:14:18, 3. Julia Arnegger TG 1848 Bad Waldsee, 2:15:02

Herren: 1. Fabian Eisenlauer RSC Auto Brosch Kempten, 1:54:52 Stunden, 2. Darren Alcock TV Memmingen, 1:56:59, 3. Marc Bernreuther 26 Miles, 1:59:40.

Staffel: 1. VMN (Nicola De Zolt, Vinzenz Macri, Maximilian Nieß) 2:06:44 Stunden, 2. Triathlon Augsburg Girls (Melanie Haas, Sophie Binck, Simone Kutz) 2:18:18, 3. TRI TV Lauingen (Harald Winter, Harald Winter, Andrea Winter) 2:30:16

Schwäbische Meisterschaft

Damen: 1. Stephanie Wunderle, Niederwangen, 2. Susanne Hafner TG Viktoria Augsburg, Christine Dorer TV Memmingen

Herren: 1. Fabian Eisenlauer, Kempten, Darren Alcock, Memmingen, Thomas Rollnik Triathlon Günzburg/Ulm

Mitteldistanz

Damen: 1. Anja Kobs TSV Alling, 4:10:14 Stunden 2. Lea Schmitz TSV Oettingen, 4:23:57, 3. Mona Fakler Team Duxsports, 4:26:56

Herren: 1. Timo Schmitz TSV Oettingen, 3:32:17 Stunden, 2. Christian Brader TV Memmingen, 3:35:03, 3. Christian Burghardt ASV Ehningen, 3:36:47.

Staffel: 1. Triathlon Augsburg 1 (Brie Francois, Daniel Hornauer, Brie Francois) 3:45:37 Stunden, 2. Faris Al-Sultan die 3 Glorreichen (Axel Rothauszky, Faris Al-Sultan, Christian Berthold) 3:50:56, 3. Triathlon Augsburg 2 (Tobias Schmid, Jürgen Lupart, Ralf Aigner) 3:59:57

Volkstriathlon

Damen: 1. Daniela Unger TRI TV Lauingen, 1:02:39 Stunden, 2. Anna Trützschler TG Biberach, 1:02:50, 3. Johann Gaidamak RSC Auto Brosch Kempten, 1:06:18

Herren: 1. Christoph Peitz Gold Ochsen SSV Ulm, 0:57:59 Stunden; 2. Christian Wittke Neuburg Triathlon, 0:58:31; 3. Luca Langerjahn Neustadt Triathlon, 0:58:50

Staffel: 1. HSG 4 Lauingen-Wittislingen (Dominik Sand, Jonas Knecht, Manuel Frieß), 1:17:31, 2. HSG 1 (Jonathan, Michael und Niklas Fisel), 1:20:48, 3. HSG 2 (Dennis Meitinger, Christian Kinzler, Philipp Wenger), 1:21:26

Jugendtriathlon

Mädchen: 1. Giulia Göttler TSV Harburg, 0:42:44 Stunden, 2. Julia Weiland TSV Harburg, 0:46:27, 3. Sunny Unger TriTV Lauingen, 1:04:01

Buben: 1. Luca Schreittmüller TSV Harburg, 0:39:46 Stunden, 2. Jakub Knapp Ju-Jutsu Dillingen, 0:55:51

Kindertriathlon

Buben: 1. Adam Knapp Ju-Jutsu Dillingen, 2. Joshua Herkommer Triathlon Augsburg, 3. Jonas Langenmeir TRI TV Lauingen

Mädchen: 1. Nina Mayer TSV Harburg, 2. Luisa Zenk Triathlonverein Günzburg, 3. Leni Lapper Radsport Oberland