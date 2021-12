Turnen

Die Vizemeisterschaft macht Buttenwiesen stolz

Yevgen Yudenkov, hier am Pauschenpferd, war nicht nur erfolgreichster Turner des Vizemeisters TSV Buttenwiesen, sondern auch der mit den meisten Scorepunkten aller Vereine in der Zweitliga-Saison 2022.

Plus Turnen: Nur der neue Meister und Bundesliga-Aufsteiger Pfuhl erweist sich als etwas zu stark für den TSV. Die Saisonrückschau auf Platz zwei in der 2. Bundesliga – und ein hoffnungsvoller Blick voraus ins nächste Jahr.

Von Florian Raab

Wenige Wochen nach dem Ende der Saison blicken die Zweitliga-Turner des TSV Buttenwiesen stolz auf die erbrachten Leistungen zurück. Mit sechs Siegen in sieben Wettkämpfen arbeiteten sich die Zusamtaler aus dem Tief samt Abstiegskampf der vergangenen Jahre heraus und sicherten sich souverän den Vizemeistertitel der Gruppe Süd. Seit 16 Jahren gehen die Buttenwiesener nun – mit einem einjährigen Ausflug 2013 in die 1. Bundesliga – auf dieser Ebene an die Geräte. 2012 feierte man mit derselben Anzahl an Erfolgen die Meisterschaft, diesmal haben die sechs Siege „nur“ zu Platz zwei gereicht. Nichtsdestotrotz war es für die Riege die zweiterfolgreichste Saison der Vereinsgeschichte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

