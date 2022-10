TSV Buttenwiesen: Nicht wieder schnell „am Boden“ sein

Turnen: Zweitligist Buttenwiesen will es in Kirchheim besser machen als beim jüngsten Heimwettkampf.

Auf die Zweitliga-Turner des TSV Buttenwiesen wartet am Samstagabend die nächste große Herausforderung, wenn sie beim VfL Kirchheim/Teck an die Geräte gehen. Dabei gilt es, die jüngste Heimniederlage gegen Ludwigsburg auszubügeln. Die Vorzeichen stehen jedoch nicht gut für die Biber. Bisher hat seine beiden Wettkämpfe gewonnen und dabei starke Leistungen gezeigt.

Die Riege des TSV will den Erfolg des vergangenen Jahres wiederholen und die Wettkampfpunkte mit ins Zusamtal entführen. Nach dem ernüchternden Ergebnis vom vergangenen Wochenende ist Wiedergutmachung angesagt. Leicht geschwächt fährt die Mannschaft von Kapitän Florian Raab nach Kirchheim. Mit Moritz Kraus fällt ein Routinier aus und muss an seinen Einsatzgeräten ersetzt werden. Aufgrund seines Medizinstudiums kann er nicht am dritten Wettkampftag der deutschen Turnliga teilnehmen.

Buttenwiesens Kader ist breit aufgestellt

TSV-Cheftaktiker Markus Sommer ist jedoch positiv gestimmt: „Unsere breite Aufstellung im Team ermöglicht es, die Lücken zu schließen, auch wenn es nicht einfach wird.“ 2021 ging der Sieg im direkten Duell an Buttenwiesen. Da die Mannschaften in der Vergangenheit schon mehrfach aufeinandergetroffen sind, kennen sich die Kontrahenten bestens. Sowohl die Verantwortlichen des TSV wie auch die des VfL wissen um die Stärken und Schwächen des Gegners.

Die Biber möchten diesmal gleich am Boden mit stabilen Übungen in den Wettkampf starten, um einen Fehlstart wie gegen Ludwigsburg nicht zu wiederholen. Mit den Leistungen an den anderen Geräten konnten sie immerhin zufrieden sein.

Im Bus des TSV Buttenwiesen mitfahren

„Wir wollen an die stabilen Übungen der Aufholjagd letzter Woche anknüpfen und alles geben, um die Kirchheimer in Schach zu halten. Mit zwei Siegen im Rücken und ordentlich Selbstvertrauen wird der VfL auf jeden Fall ein harter Brocken“, schätzt TSV-Turner Erik Mihan sie Lage ein. Der TSV hofft wieder auf einige Fans, die mit den Sportlern zusammen im Bus nach Kirchheim reisen, um das Team bei dieser schwierigen Aufgabe anzufeuern. Anmeldungen für die Auswärtsfahrt sind über die Social-Media-Kanäle des TSV Buttenwiesen sowie bei Verena Friedel möglich.