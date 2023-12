TV Dillingen: Vereinsgeschichte geschrieben

Turnen: Dillingens Turner sichern sich sensationell den Sieg im Bayernpokal.

Anders als vor zwei Wochen beim Regionalentscheid, als sie mit dezimierter Mannschaft gerade noch die Qualifikation für den Landesentscheid schafften, fuhren die Turner des TV Dillingen in voller Teamstärke nach Illertissen. Eine geschlossene starke Teamleistung war dort der Garant des Erfolgs: Die TVDler holten erstmals in der Vereinshistorie den Bayernpokal an die Donau. Dies gibt Rückenwind für die Gerätefinals der Gauliga am Samstag in Harburg.

Konzentrierte und motivierte Dillinger

Hoch motiviert und konzentriert starteten die Dillinger am Sprung, einem ihrer Paradegeräte. Alle vier Turner punkteten mit nur kleinen Unsauberkeiten in der Landung. Am Barren taktierten die Donaustädter und zeigten zwar etwas leichtere, dafür aber umso sauberere Übungen. Dieser Plan ging voll auf und so musste man sich nur Wertingen, den Konkurrenten aus dem eigenen Gau, geschlagen geben. Am Reck wurden weitere wertvolle Punkte gesammelt. Diesmal glänzten die Dillinger mit schweren Übungen. Konstantin Höfer und Sebastian Strobel legten vor. Vollendet wurde die starke Leistung von Florian Piak, der hier mit seiner blitzsauberen Übung die Tageshöchstwertung erzielen konnte.

Nun folgte nun das etwas schwächere Gerät des TVD – der Boden. Hier galt es wieder, mit leichten und sauberen Übungen der Konkurrenz nicht zu viele Punkte zu schenken. Aufgrund kleinerer Unsicherheiten gelang dies nur bedingt. So musste am Seitpferd wieder eine bessere Leistung her. Mit starken Übungen machten Florian Piak und Konstantin Höfer verlorenen Boden gut. Zum Schluss trumpfte Mike Magin an den Ringen mit einer hohen Schwierigkeit auf. Aber auch die anderen Dillinger überzeugten an diesem Gerät.

Dillingen vor Lohhof und Wertingen

Die Siegerehrung versprach Spannung pur, denn es gab zu keinem Zeitpunkt einen Zwischenstand. Überraschend war es also für die Dillinger, als sie zum Sieger des Bayernpokals 2023 ausgerufen wurden. Die Riege hatte 288,65 Punkte und damit 0,5 mehr als Zweiter SV Lohhof sowie nur einen knappen Zähler mehr als die drittplatzierten Wertinger. Die starke Teamleistung spiegelte sich in den Einzelwertungen. Drei TVDler waren in den Top Ten, als bester Konstantin Höfer auf Rang fünf. (kohö)