Vielerorts im Sportkreis Dillingen hat es sich „ausgedehnt“

Plus Corona: Sportvereine im Landkreis fahren ihr Angebot zurück. Die strengen Auflagen machen einen normalen Trainingsbetrieb unmöglich. Wo es im Landkreis noch Ausnahmen gibt.

Vor einer Woche hat die Bayerische Staatsregierung die 2G-Plus-Regelung für Sportvereine und -veranstaltungen einführt, mittlerweile können die Verantwortlichen ein erstes Fazit ziehen. Zutritt zu ihren Einrichtungen dürfen seitdem nur noch diejenigen Personen erhalten, die Covid-19-geimpft oder -genesen sind und noch zusätzlich einen tagesaktuellen negativen Testnachweis vorlegen können. Für die Sportvereine im Landkreis hieß das, ihre Corona-Regeln schnellstmöglich auf die aktuelle Lage anzupassen. Auch wenn die meisten den immensen Aufwand beklagen, sind die Verantwortlichen andererseits froh, dass in einigen Gruppen wenigstens noch ein bisschen trainiert wird. Wir haben uns bei drei Vereinen umgehört, wie sie mit den aktuellen Gegebenheiten umgehen.