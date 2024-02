Der Ligaerhalt für die VG Gundelfingen rückt näher

Volleyball: Gundelfingens Bezirksklasse-Damen sammeln fünf Heimpunkte ein.

Fünf Punkte in eigener Halle bringen die Volleyball-Damen ins Rennen um den Klassenerhalt in der Bezirksklasse zurück. Auch dank lautstarker Unterstützung von den Rängen gelang eine deutliche Revanche gegen den FSV Marktoffingen und ein hart umkämpfter 3:2-Erfolg gegen Tabellennachbar TSV Rehling.

Gundelfingen ohne seine Hauptangreiferin

Die VGG-Damen, die verletzungsbedingt auf Hauptangreiferin Betty Bay verzichten mussten, starteten gegen den Tabellenvierten aus Marktoffingen trotzdem mit großem Selbstvertrauen. Das eigene Spiel in der gut besuchten Kreissporthalle lief in allen Bereichen rund, während sich die technisch versierten Gäste ungewohnt viele Fehler leisteten. So ging Satz eins klar an Gundelfingen – Satz zwei jedoch dann doch an die Marktoffingerinnen, die jetzt besser in den Tritt kamen. In der Folge zeigte der Aufsteiger die wohl beste Saisonleistung und konnte immer wieder durch erfolgreiche Blocks punkten. Das zeigte Wirkung bei den Gästen, die am Ende völlig von der Rolle waren (25:18, 19:25, 25:21, 25:14).

Gegen Rehling hat die VG Gundelfingen Mühe

Hartumkämpft war dann das Spiel gegen Rehling. Die Gärtnerstädterinnen konnten spielerisch nicht mehr ganz an die Leistung vom ersten Spiel anknüpfen. So wogte die Partie lange Zeit hin und her. Rehling holte sich Satz eins, Gundelfingen konterte in Durchgang zwei. Als die VGG den dritten Satz holte und auch im vierten Satz bereits vorne lag, schien ein weiterer klarer Erfolg greifbar. Rehling steckte aber niemals auf und rettete sich in den Tiebreak. Hier bewahrten die Hausherrinen die Nerven und brachten den sechsten Saisonsieg unter Dach und Fach (20:25, 25:22, 25:15, 20:25, 15:8).

Zufrieden zeigte sich Gundelfingens Coach Jürgen Wetzstein: „Das war eine ganz starke Leistung heute. Mit den zwei Siegen haben wir die Fäden wieder selbst in der Hand, um zumindest die Relegationsrunde zu erreichen.“ (JW)

VGG: Bäurle, Dechant, Diekmann, Götz, Kling, Kuchenbaur, Mai, Rossman, Steidle, Strobel, Zielinski