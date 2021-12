Volleyball

Die Wertinger „Zusamfrösche“ machen kleinere Sprünge

Plus Volleyball: Eine bunt gemischte Gruppe von bis zu 18 Personen bildet beim TSV Wertingen den aktiven Abteilungskern. Früher waren fünf Teams unterwegs, an einen geordneten Punktspielbetrieb denken die Verantwortlichen aktuell nicht.

Von Günther Herdin

Volleyball ist eine vielseitige Sportart. Man kann sie im Sitzen, im Wasser, auf Sand (Beachvolleyball) oder in der Halle ausüben. Wer es in Profimannschaften schaffen möchte, der sollte als Frau mindestens 1,80 Meter groß sein, Männer gar noch um zehn Zentimeter mehr. Besonders wichtig ist die Körpergröße für Angriffsspieler, denn bei Aktionen am Netz haben große Spielerinnen und Spieler Vorteile.

