Was sich in der Fußball-Bezirksliga Nord getan hat

Die Zu- und Abgänge der 16 Vereine auf einen Blick. TSV Wertingen und FC Gundelfingen II vertreten den Landkreis Dillingen.

Am kommenden Wochenende startet die Fußball-Bezirksliga Nord in die neue Saison. Mit dabei sind auch der TSV Wertingen und der FC Gundelfingen II aus dem Landkreis Dillingen. Es gab bei einigen Vereinen zahlreiche Zu- und Abgänge. Die meisten davon beim Landesliga-Absteiger VfR Neuburg. (her)

FC Affing

Trainer: Abdu Al Jajeh/Tobias Jorsch. - Zugänge: Daniel Framberger (VfL Ecknach), Christoph Hartmann (BC Aichach), Dogukan Ümmet (VfR Foret), Melih Kaya (Kissinger SC), Harun Nurten (TSV Rehling). - Abgänge: Florian Kronthaler (TSV Aindling)

FC Gundelfingen U23

Trainer: Peter Stegner. - Zugänge: Florian Lindel, Lukas Lauft, Luca Nelkner, Lukas Schön, Jonas Veh, Jeremias Seibold, Adriano Friebel, Laurin Völlmerk (alle eigene Jugend). - Abgänge: Constantin Zeyer (TSG Balingen), Robin Raßbichler-Schmidt (SC Bubesheim), Christoph Schnelle (TSG Thannhausen), Peter Matkey (Spielertrainer SSV Dillingen), Kyriakos Konstantinidis (SV Mergelstetten), Jonas Wiedenmann (Türk Gücü Lauingen), Stephan Zeller (VfR Jettingen II)

FC Günzburg

Trainer: Christoph Bronnhuber. - Zugänge: Matteo Komm (SpVgg Ellzee), Dennis Böhm (FV Sontheim/Brenz), Yahya Dinc (SC Bubesheim), Simon Bunk (TSV Friedberg), Ömer Güzel (Türk Genclerbirligi Günzburg). - Abgänge: keine

FC Horgau

Trainer: Manuel Schmid, Franz Stroh. - Zugänge: Philip Meitinger (TSV Zusmarshausen), Maximilian Reitmeier (SSV Margertshausen), Sebastian Mayer (zuletzt ohne Verein). - Abgänge: keine

FC Maihingen

Trainer: Hans Golder. - Zugänge: keine. - Abgänge: keine

FC Stätzling

Trainer: Andreas Jenik. - Zugänge: Noah Baum (TSV Pöttmes), Arthur Potapov, Maximilian Pletschacher, Elia Giordanelli, Luca Lenz, Paul Iffarth, Tobias Ullmann, John Aßbeck, Fabian Rosner (alle eigene Jugend). - Abgänge: Florian Kreutmayr (SC Griesbeckerzell), Luigi Manfreda, Romeo Cristinelli (beide SV Mering), Tobias Ullmann (SV Thierhaupten)

SC Bubesheim

Trainer: Matthias Schuster. - Zugänge: Matthias Schuster (TSV Meitingen), Robin Raßbichler-Schmidt (FC Gundelfingen II), Safet Konakovic (TSV Gersthofen), Balamusa Mané, Adam Kunz (beide SG Reisensburg-Leinheim), Maximilian Riendl (SC Altenmünster). - Abgänge: Jan Plesner (FC Königsbrunn), Yahya Dinc (FC Günzburg), Tim Gehring (FC Lauingen), Jakub Krolikowski (FC Reflexa Rettenbach)

SV Wörnitzstein-Berg

Trainer: Bernd Taglieber. - Zugänge: Dominik Bobinger (TSV Rain/Lech), Timo Zausinger (SpVgg Altisheim-Leitheim), Genrich Morasch (TSV Nördlingen). - Abgänge: Michael Thenikl (SV Genderkingen), Marcel Zengerle (SSV Höchstädt)

TSV Aindling

Trainer: Christian Adrianowytsch. - Zugänge: Eric Adam (FC Mertingen), Florian Bobinger (SSV Alsmoos-Petersdorf), Aykut Atay (VfL Ecknach), David Burghart (TSV Hollenbach), Florian Kronthaler (FC Affing), Luca Berger (TSV Pöttmes), Markus Gärtner (TSV Meitingen). - Abgänge: Simon Knauer (DJK Stotzard), Lukas Wiedholz (VfL Ecknach), Patrick Modes (Karriereende)

TSV Meitingen

Trainer: Denis Buja, Christoph Brückner. - Zugänge: Niklas Schmitt (TSV Rain/Lech II), Simon Kewitz (SV Thierhaupten), Martin Winkler (SG Münster/Holzheim), Mathias Heckel (TSV Pöttmes), Raffaele Peuser (TSV Rain/Lech). - Abgänge: Matthias Schuster (SC Bubesheim), Xhevalin Berisha (FC Alba Augsburg), Markus Gärtner (TSV Aindling)

TSV Nördlingen II

Trainer: Andreas Schröter. - Zugänge: Marco Schmidt (Sportclub DLP), Yasin Gülle (SG Riesbürg), Denis Bittner, Jakob Bühlmeier, Marcel Dederer, Daniel Ernst, Elias Holzner Luca Hopfauf, Linus Löfflad, Jan Martin, Noah Merz, Jan Mielich, Kilian Reichert, Luca Trautwein, Niklas Leister (alle eigene Jugend), Alverik Montag (DJK SV Eigenzell), Johannes Puffer (TSV 1860 Weißenburg), Kenan Dag (SG Riesbürg). - Abgänge: Real Morina (VfR Neuburg), Jan-Niklas Jung (SG Buchdorf/Daiting), André Behrens (FC Donauried), Sascha Hof, Andreas Kaiser (beide SpVgg Deiningen), Felix Meierhöfer (TG Höchberg), Tim Reule, Laurin Kruas (pausieren), Tim Seitz (FSV Marktoffingen), Julian Eichhorn (Ziel unbekannt)

TSV Rain/Lech II

Trainer: - Zugänge: Bernd Mayr, Pius Besl, Julian Kopp, Ralf Rechenauer (alle eigene Jugend), Vincent Uder (TSV 1860 Weißenburg), Robin Spieler (FC Ehekirchen), Enes Ciritci, Pascal Hirsch (TSV Gersthofen), Dominik Seitz (FC Illdorf), - Abgänge: Niklas Schmitt (TSV Meitingen), Fatlind Talla (SC Oberbernbach), Stefan Besel (TSV Nördlingen), Max Steierl (SV Klingsmoos), Talha Kulak (TSV Pöttmes)

TSV Wertingen

Trainer: Daniel Schneider. - Zugänge: Florian Heiß (FC Gundelfingen), Daniel Schneider (SV Eggelstetten), Gheorghe Geanta, Andrei Oneata (beide TSV Pöttmes), Max Knöpfle (TSV Nördlingen). - Abgänge: Dennis Brückner (BC Schretzheim), Markus Weigl (TSV Unterthürheim)

VfL Ecknach

Trainer: Michael Eibel - Zugänge: Angelo Jakob (TSV Hollenbach), Fabian Ostermaier (WF Klingen), Tobias Wehren, Marcus Wehren (beide BC Aichach), Lukas Wiedholz (TSV Aindling), Luis Göttler (TSV Dasing). - Abgänge: Daniel Framberger (FC Affing), Aykut Atay (TSV Aindling), Oliver Mühlberger (SF Bachern), Marko Mladenovic (DJK Gebenhofen-Anwalting), Stefan Hörl (BC Aichach)

VfR Jettingen

Trainer: Konrad Nöbauer. - Zugänge: Konrad Nöbauer, Vinzent Bartenschlager (beide FC Gundelfingen), Maximilian Ocker, Nico Breskott (beide SC Ichenhausen), Lucca Nagel (ohne Verein). - Abgänge: keine

VfR Neuburg

Trainer: Alexander Egen. - Zugänge: Tobias Aksentic (SC Rohrenfels), Tobias Vollnhals (TSV 1860 Weißenburg), Benedikt Vollnhals (SV Manching), Marcel Mehl (TSV Rain/Lech), Maximilian Christl, Robin Stamenkov (beide eigene Jugend), Real Morina (TSV Nördlingen II), Johannes Mamo (SV Karlshuld), Moritz Bartoschek (SC Ried/Neuburg), Deniz Yilmaz (SV Manching), Atilla Demir (FC Gerolfing). - Abgänge: Fabian Scharbatke, Maximilian Jahner, Stefan Klink (alle TSV Pöttmes), Michael Belousow, Eugen Belousow (beide FC Ehekirchen), Maximilian Eberwein (SV Manching), Yannick Woudstra (Türkgücü München), Julian Mayr, Philippe Bauer (VfB Eichstätt II).