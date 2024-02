Vor der Donaubrücke in Steinheim klafft ein Riesenloch

Die Donaubrücke im Dillinger Stadtteil ist für mehrere Wochen gesperrt. Das ist der Grund.

Vor der Donaubrücke in Steinheim tut sich in diesen Tagen ein Riesenloch auf. Eine Weiterfahrt in Richtung Kicklingen und Fristingen ist derzeit nicht möglich, denn die Brücke bleibt nach Informationen unserer Zeitung für mehrere Wochen gesperrt. Der Grund: Auch an dieser Stelle muss ein Wellstahl-Durchlass erneuert werden.

Die LEW Wasserwerk hatte jüngst darüber informiert, dass entlang der Donau in den Stauhaltungen Dillingen und Höchstädt Instandsetzungen an Bachdurchlässen notwendig sind. Aufgrund von Korrosionsschäden müssen drei Wellstahl-Durchlässe erneuert werden, durch die Bäche fließen oder die von Dämmen unterquert werden.

Zwei Durchlässe befinden sich in der Stauhaltung Dillingen

Zwei Wellstahldurchlässe befinden sich in den Entwässerungsgräben der Donau im Bereich der Stauhaltung Dillingen unterhalb des Auwaldsees auf der rechten Donauseite.

Die Steinheimer Donaubrücke ist derzeit wegen der Erneuerung eines Wellstahl-Durchlasses gesperrt. Foto: Berthold Veh

Dort sollen die Reparaturmaßnahmen bis spätestens Ende Mai abgeschlossen sein, erläutert die LEW Wasserkraft. Der dritte Durchlass ist an der Steinheimer Brücke am Nordufer der Donau im Bereich der Stauhaltung Höchstädt.

Der alte Durchlass in Steinheim ist bereits ausgebaut

Dort hat die Firma Alois Miller inzwischen den Wellstahl-Durchlass mit einem Durchmesser von rund zwei Metern ausgebaut. Anfang März soll der neue Durchlass angeliefert werden. Die Bauarbeiten und sollen bis zur Kalenderwoche 13, die am 25. März beginnt, abgeschlossen werden. Bis dahin bleiben die Ortsverbindungsstraße Steinheim–Kicklingen/Fristingen und die Donaubrücke gesperrt. Umleitungsstrecken sind ausgeschildert. Der Ersatzneubau der drei Wellstahldurchlässe ist laut Pressemitteilung mit dem Landratsamt Dillingen, dem Wasserwirtschaftsamt Donauwörth sowie den Städten Dillingen und Lauingen abgestimmt. (mit AZ)

