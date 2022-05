Der Landkreis Dillingen hat gewählt: Markus Müller ist der neue Landrat

Plus Er erhält 55,9 Prozent aller Stimmen. Mitbewerber Christoph Mettel (CSU) zeigt sich als fairer Verlierer. So läuft der Wahlabend – inklusive Internetpanne.

Besser hätte man einen Wahlkrimi nicht schreiben können. Punkt 18.16 Uhr frieren die Bildschirme im Dillinger Landratsamt ein. Die Internetseite, die die Wahlergebnisse der einzelnen Gemeinden in Echtzeit zeigen soll, aktualisiert sich nicht mehr. Es ist am Abend sogar von einem Hackerangriff die Rede – ausgerechnet bei der Stichwahl. Knapp 45 Minuten lang müssen Markus Müller (Freie Wähler) und Christoph Mettel (CSU) samt Familien, Freunden, Parteikollegen und -kolleginnen zittern, bis Amtsinhaber Leo Schrell persönlich das Ergebnis verkündet: „Markus Müller ist neuer Dillinger Landrat.“