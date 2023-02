Brand in Syrgenstein: Polizei ermittelt in alle Richtungen

Mehr als 60 Einsatzkräfte waren in Syrgenstein im Einsatz. Der Schaden ist hoch.

In Syrgenstein hat es am Samstagabend gebrannt. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass offenbar ein Tisch in Brand geraten war, welcher direkt an der Außenfassade der Hauswand stand. Auf diesem befand sich neben Werkzeug auch Grillkohle. Durch das Feuer wurden die Hauswand, mehrere Fenster und der Dachstuhl beschädigt.

Es wird in alle Richtungen ermittelt

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Das Feuer konnte durch die insgesamt rund 60 eingesetzten Feuerwehrmänner der Freiwilligen Feuerwehren Syrgenstein, Bachhagel, Burghagel, Staufen, Landshausen und Altenberg gelöscht werden. Zudem befanden sich drei Rettungswägen und ein Notarzt im Einsatz.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Hinsichtlich der Brandursache wird derzeit noch in alle Richtungen ermittelt. (AZ)