Der Herr der Tonnen wohnt in Syrgenstein

René Mayer aus Syrgenstein hat ein ungewöhnliches Hobby. Er sammelt Mülltonnen, seit er fünf Jahre alt ist. Und er kann sie blind unterscheiden.

Stofftiere, Uhren oder Briefmarken – dass sie gesammelt werden, weiß jeder. Aber es geht natürlich immer eine Nummer spezieller: René Mayer aus Syrgenstein etwa sammelt Mülltonnen. Und das, seit er fünf Jahre alt ist. An seine erste Tonne kann er sich noch genau erinnern: 120 Liter, Baujahr 1977 aus dem Hause Otto. „Mein damaliger Nachbar wollte sie wegwerfen, da hab’ ich sie ihm einfach abgeschwatzt“, sagt der heute 36-Jährige. Aber warum?

René Mayer mit seinen Lieblingsstücken: 150 davon stehen im Haus in Syrgenstein, der Rest auf dem Grundstück. Foto: Rudi Penk

Die Antwort ist ebenso nachvollziehbar wie niedlich. „Ich bin quasi auf dem Müllwagen aufgewachsen, damals durften Kinder noch mitfahren“, sagt Mayer. „Die Müllmänner haben mich fast jeden Tag aus dem Kindergarten abgeholt und mich auf die Tour durch das ganze Dorf mitgenommen.“

Der Berufswunsch war schon früh klar

Da wundert man sich auch nicht über seinen damaligen Berufswunsch: Selbstverständlich wollte er Müllmann werden. Und den Kindheitstraum hat er sich nach der Schule dann auch erfüllt. Mit 16 machte er eine Ausbildung zum Ver- und Entsorger und war fortan in seinem Traumberuf tätig. Nun ist Müllmann unbestritten ein immens wichtiger Beruf. Während Corona galt die Müllentsorgung in Deutschland auch nicht von ungefähr als systemrelevant – denn ohne sie geht’s einfach nicht. Was macht den Beruf aber besonders erstrebenswert? „Man sieht ständig etwas anderes, nicht wie in der Fabrik, wo man den ganzen Tag am gleichen Fleck steht“, sagt René Mayer. Und er hat wirklich viel gesehen.

In 17 Landkreisen Süddeutschlands kennt er durch die Touren jede Straße, jede Gasse, jede Kreuzung. Sich im Müllauto ans Steuer zu setzen, das wollte er allerdings nie. „Mit dem LKW durch enge Gässchen zu fahren, ist nicht einfach. Hinten ist es angenehmer und außerdem hat man Bewegung.“ Allerdings kommt man hinten auf dem Müllwagen auch mit einer Begleiterscheinung des Abfalls in Kontakt, die nicht jedermanns Sache ist: dem Gestank. Von diesem negativ besetzten Begriff will Mayer aber gar nichts wissen. „Ich liebe diesen Duft, ich habe Sommer wie Winter Bio-Tonnen abgeholt und immer gesagt, dass man dabei die besten Bio-Vitamine inhaliert.“

Fast 5000 Tonnen hat der Syrgensteiner

Die Begeisterung für seine Arbeit hat über all die Jahre nicht abgenommen, ebenso nicht seine Sammelleidenschaft. Im Gegenteil. Derzeit umfasst seine Sammlung nicht weniger als 4629 Mülltonnen in Originalgröße, sie fassen zwischen 35 und 1100 Litern. Dazu kommen noch 500 Miniatur-Tonnen. Das Farbspektrum der Tonnen variiert genau so stark wie ihre Größe: Es gibt nicht nur schwarze, braune und blaue, sondern auch rote, orange- und türkisfarbene, hellgrüne, dunkelgrüne und magentafarbene. „Dass es Tonnen in magenta gibt, wusste ich auch nicht“, so Mayer. „Aber bei eBay oder auf anderen Portalen findet man immer wieder Neues.“ Und nicht nur daher bezieht er seine Sammlerstücke. „Als im Kreis Göppingen die Tonnen ausgetauscht wurden, habe ich Verbindungen zum Abfallamt aufgenommen und 80 Stück für meine Sammlung ergattert.“ Die Mülltonnen in seiner Sammlung sind nicht nur aus Kunststoff, sondern auch aus Metall. Etwa sein ältestes Stück: eine kleine runde Tonne, Baujahr 1934, aus dem Ostalbkreis.

Aber wo bringt man 4629 Mülltonnen unter? „150 stehen bei mir im Haus, der Rest auf dem Grundstück“, so Mayer. Welche Tonnen schaffen es denn ins Haus? „Die Raritäten, meine Lieblingsstücke. Die anderen dürfen draußen ruhig dreckig werden.“ Besonders stolz ist er auf eine lilafarbene 240-Liter-Tonne aus dem Hause Weber. Warum? „Sie war sehr schwer zu kriegen. Ich habe sie über einen Sammelkollegen aus England bezogen.“ Die deutsche Mülltonnen-Community ist mit 35 Sammlern überschaubar. Umso enger hält man laut Mayer aber Kontakt, etwa über die private Facebook-Gruppe „German Wheelie Bins“.

Der Syrgensteiner erkennt alle seine Tonnen am Klang

Wer keine Sammelleidenschaft hat, fragt sich, mit einem solchen Hobby konfrontiert, natürlich immer: Was kann man mit den Sammelstücken anfangen? Man kann sie doch nur angucken. René Mayer verneint. „Ich erkenne jede meiner Mülltonnen am Klang des zufallenden Deckels.“ Wie bitte? „Doch, das funktioniert. Jeder Tonnentyp hat seinen eigenen Klang.“ Ein halbes Jahr Übung habe er gebraucht, dann hatte er sämtliche Deckel-Geräusche intus. „Und es hilft natürlich auch, wenn man lange bei der Müllabfuhr gearbeitet hat.“

Was sagt denn das Umfeld zu diesem doch speziellen Hobby? „Die einen finden es cool und witzig, die anderen finden es verrückt. Aber das ist bei jeder Sammelleidenschaft so.“ Beirren lassen würde sich René Mayer aber sicherlich auch nicht von negativen Kommentaren. Und wie es sich für einen echten Sammler gehört, ist auch seine Sammlung natürlich nie komplett. Derzeit ist er auf der Suche nach der sogenannten Urform der Plastikmülltonne aus dem Jahr 1971.