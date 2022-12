Die Syrgensteiner Schulstraße wurde saniert

Nach einem Jahr sind die Arbeiten an der Schulstraße abgeschlossen.

Die Hauptverkehrsstraße in Syrgenstein, die Schulstraße, ist dieses Jahr fertig saniert worden. Ein Jahr dauerten die Bauarbeiten des ehemals breiten, eher trostlos wirkenden Wegs, der viele Autofahrende zum schnellen Fahren verführte. "Wir wollten unsere Hauptstraße entlasten und verschönern - denn hier passiert bei uns einfach alles", sagte Bürgermeisterin Mirjam Steiner.

Viele waren erleichtert, denn die Bauarbeiten bedeuteten auch immer wieder Sperrungen und Umleitungen für Autofahrende, Schulkinder und Bürgerinnen und Bürger. Auf mehreren Hundert Metern von der Brücke über den Zwergbach bis nach dem Geschäftshaus mit der Sparkasse wurde die nun asphaltierte Straße von Grün- und zukünftigen Blühstreifen, Bäumen und einem beidseitigen Gehweg mit Beleuchtung gerahmt. Über zwei Fußgänger-Querungen kommen seitdem Passanten und Schulkinder sicher über die Straße. Und auch die Autofahrenden sollen dadurch und mit dem rötlichen Straßenbelag auf Höhe der Bachtalschule zum Einhalten von Tempo 30 verleitet werden.

An der Schule gibt es seitdem zwei neue Bushaltehäuschen. Auf der Seite der Bachtalschule wurde ein Wendeplatz für Busse, die sich so sicherer wieder in den Verkehr einfädeln können, geschaffen. Von dort soll noch ein Übergang für die Schülerinnen und Schüler gebaut werden, die von der Bushaltestelle oft die Abkürzung über die Wiese zum Schulhaus nehmen. Ein Brunnen und Bänke sind noch für den Platz bis Frühling 2023 geplant.

Die Arbeiten hätten eigentlich 2020 starten sollte. Die Bauarbeiten verzögerten sich. Grund dafür war Steiner zufolge der Bürgermeisterwechsel und dass es sich mit dem Antrag auf Fördergeld etwas gezogen habe. Die Kosten lagen bei 2,1 Millionen Euro, die Regierung von Schwaben hatte dazu 1,1 Millionen Euro beigesteuert. (AZ)