Faschingsgesellschaften feiern beim Landkreistreffen in Syrgenstein

Die Faschingsvereine haben in der Bachtalhalle ihr Können gezeigt. Über 1200 Menschen waren dieses Jahr beim Landkreistreffen.

Biberklau Helau, Egola Ole, Bachtalia Hurra – die Schlachtrufe aller Faschingsgesellschaften des Landkreises Dillingen hallten auch an am Sonntagnachmittag wieder durch die Bachtalhalle in Syrgenstein. Über 1200 Personen feierten nach zwei Jahren Corona-Pause wieder das Landkreistreffen der Faschingsgesellschaften, welches die Bachtalia heuer ausrichtete. Zu Gast waren die Laudonia, Glinken, Hallo Wach, Faschingsfreunde Amerdingen, Schloßfinken und Dillinger Faschingsfreunde.

Faschingsgesellschaften feiern Landkreistreffen in Syrgenstein

Die Vorsitzende der Bachtalia, Michaela Kinzler, ist erleichtert nach der Veranstaltung. Das letzte Treffen habe man 2017 ausgerichtet, dazu kam Corona. "Wir haben zwei Jahre lang die Veranstaltung verschoben, das war schon Nervosität da", sagt Kinzler. Doch: "Es war megatoll für uns alle und es hat alles gut geklappt", freut sie sich. Auch Bürgermeisterin Mirjam Steiner stimmt ihr zu: "Die Bachtalhalle war voll, und die Darbietungen der Faschingsgesellschaften waren toll. Alle haben sich gefreut, dass das Landkreistreffen wieder stattfindet."