Mehrere Unfälle im Landkreis Dillingen mit hohen Sachschäden

In Syrgenstein, Haunsheim und Lauingen kracht es. Mehrere Tausende Euro Schäden. Auch ein Schulbus ist involviert.

Ein 67-jähriger Autofahrer wollte am Montag gegen 8.10 Uhr vom Kreisverkehr auf die Staatsstraße 2025 in Syrgenstein einbiegen und übersah dabei einen vorfahrtsberechtigten 21-jährigen Pkw-Fahrer, der sich bereits im Kreisverkehr befand. Der 21-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und prallte ungebremst auf das Heck. Durch den Aufprall wurde der 67-jährige Fahrer leicht verletzt und musste zur weiteren Behandlung ins Heidenheimer Krankenhaus gebracht werden. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von 20.000 Euro, so die Polizei.

Zu einem weiteren Unfall kam es gegen 16.40 Uhr, als ein 58 jähriger Pkw-Fahrer auf die Kreisstraße DLG 7 bei Frauenriedhausen auffahren wollte und dabei einen 54-jährigen Fahrer übersah. An beiden Pkws entstand ein Sachschaden von 2000 Euro.

Bei Überholmanöver Gegenverkehr übersehen

Gegen 5.30 Uhr hat ein bislang unbekannter Fahrer eines grünen Wolga Niva auf der Staatsstraße 2025 einen Schulbus überholt und dabei einen entgegenkommenden blauen VW Golf übersehen. Dessen Fahrer musste auf das Bankett ausweichen um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei entstand ein Sachschaden von 1000 Euro am Frontbereich. Der Fahrer des Wolga setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Folgen zu kümmern. Die Polizei Dillingen bittet in beiden Fällen unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise. (pol)

