Syrgenstein

vor 17 Min.

Syrgenstein: Ärger über Fußgängerweg bei Netto

Plus Seit Jahren ringt die Gemeinde mit dem Landratsamt um einen Fußgängerweg am Netto. Aktuell steht dort eine Schranke, die den Weg versperren soll. Wie es weiter geht.

Von Susanne Klöpfer

Ein sicherer Weg für Fußgänger über eine viel befahrene Straße mag zunächst selbstverständlich klingen, sorgt in der Gemeinde Syrgenstein aber seit Jahren für Ärger. Der Ort des Problems: die Kreisstraße vor dem Supermarkt Netto in Syrgenstein. Das Problem: Senioren und Seniorinnen, Kinder, Familien und Radfahrer queren die Kreisstraße am Einkaufsladen, der vor sieben Jahren neu gebaut wurde. Doch sicher ist dieser Weg aus Sicht der Gemeinde für Fußgänger nicht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

