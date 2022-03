Syrgenstein

06:00 Uhr

Syrgenstein nimmt einen neuen Kredit auf – auch wenn das nicht nötig ist

Plus In diesem Jahr hat die Gemeinde Syrgenstein einiges vor. Sie will auch von günstigen Zinsen profitieren. Und ein Gemeinderat beklagt sich über illegale Autowäschen.

Von Silva Metschl

„Das ist eine der wichtigsten Sitzungen im Gemeinderat“, stimmt Syrgenstein Bürgermeisterin Mirjam Steiner das Gremium auf die Ratssitzung ein. Denn an diesem Tag wird der Haushalt für 2022 beschlossen. Laut Kämmerer Wilfried Müller-Vorwerk beträgt der Gesamthaushalt 13 Millionen Euro.

