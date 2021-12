Teure Autos beschädigt und dann geflüchtet

Die Polizei Dillingen sucht Zeugen in zwei Fällen, die sich im Landkreis Dillingen ereignet haben.

Am 30. November zwischen 13.30 und 13.45 Uhr war der bisher unbekannte Fahrer eines weißen E-Autos in der Schulstraße in Syrgenstein beim Rückwärtsrangieren gegen einen Gartenzaun gefahren. Die Einfriedung fiel um und beschädigte den Zaun eines Nachbargrundstücks. Der Unfallverursacher entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle, ohne Feststellungen zur Art seiner Beteiligung und zu seiner Identität ermöglicht zu haben. An der Einzäunung des Nachbaranwesens entstand Sachschaden von etwa 200 Euro.

Auch in Lauingen hat ein Unbekannter ein Auto angefahren

Auch in Lauingen hat ein bisher unbekannter Fahrzeugführer im Zeitraum zwischen 1. Dezember,15 Uhr, bis 2. Dezember, 14.20 Uhr, einen grauen VW Golf, der in der Straße „An der Zwerch“ in Lauingen geparkt war. Statt den Unfall zu melden, beging der Unbekannte Fahrerflucht. Am VW wurde die Fahrertüre eingedellt. Die entstandene Schadenshöhebeziffert sich auf rund 5.000 Euro. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet in beiden Fällen um Zeugenhinweise unter Telefonnummer 09071/56-0. (pol)