Unbekannter stiehlt in Finningen Geld aus Kleintransporter

Ein Unbekannter hat in der Zeit von Dienstagnachmittag bis Mittwochmorgen im Juraweg in Finningen einen Diebstahl aus einem Kraftfahrzeug verübt. Der Täter verschaffte sich in dem angegebenen Tatzeitraum Zugang zu einem Kleintransporter, der vor einem Wohnhaus geparkt war.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Dillinger Polizei zu melden

Wie die Polizei mitteilt, entwendete der Unbekannte Bargeld in Höhe von 30 Euro. Die Polizeiinspektion Dillingen hat ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls aus einem Kraftfahrzeug gegen Unbekannt eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dillingen unter Telefon 09071/560 zu melden. (AZ)