Zwei Autos krachen auf B492 bei Gundelfingen zusammen

An der B16-Anschlussstelle der Bundesstraße ist am Montagabend ein folgenschwerer Unfall passiert, bei dem zwei Menschen verletzt wurden.

Auf der B492 ist es am Montagabend zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden gekommen. Gegen 18.10 Uhr wollte ein 24-jähriger Audi-Fahrer von der Bundesstraße B16 nach links auf die Bundesstraße B492 in Richtung Medlingen auffahren. Er nahm laut Polizeibericht einem aus Richtung Gundelfingen kommenden 24-jährigen Fahrer eines Ford die Vorfahrt. Es kam zum Zusammenstoß. Der Ford-Fahrer krachte mit der rechten Frontseite seines Wagens ins Heck des Unfallverursachers. Der Ford-Fahrer und die 21-jährige Beifahrerin im Audi wurden leicht verletzt und mussten per Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht werden.

Unfall auf B492: Einsatzkräfte mit 25 Personen vor Ort

Die Autos waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt wurden. An den Fahrzeugen entstand Gesamtschaden von etwa 17.500 Euro. Für die Maßnahmen vor Ort unterstützten die Kreisbrandinspektion und die Feuerwehr Gundelfingen mit drei Einsatzfahrzeugen und insgesamt 25 Einsatzkräften. Die Feuerwehrleute halfen beim Absichern der Unfallstelle und beim Abtransport der Unfallwägen. Zudem waren Betriebsmittel aus den Fahrzeugen ausgelaufen, die die Einsatzkräfte beseitigten. (AZ)

