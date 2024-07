Rennradfahrer kollidiert mit Autofahrer in Unterthürheim

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montagabend im Buttenwiesener Ortsteil Unterhürheim ereignete, wurde ein 51-jähriger Rennradfahrer leicht verletzt. Gegen 19 Uhr befuhr der 51-Jährige die Römerstraße ortsauswärts in Richtung Wertingen. Aus der Dreifaltigkeitsstraße fuhr eine 75-jährige VW-Fahrerin rückwärts in die Römerstraße ein.

Mehrere tausend Euro Schaden

Der 51-Jährige prallte frontal gegen die rechte Fahrzeugseite und stürzte von seinem Rennrad. Er zog sich Prellungen und Schürfwunden zu und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren werden. Die 75-Jährige erlitt einen Schock und wurde vor Ort vom Rettungsdienst behandelt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 3.000 Euro. (AZ)