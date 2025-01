Veitriedhauser Schützenverein wird künftig von drei Königen regiert

Mitte Dezember hatte der Schützenverein Pfannentaler wieder seine traditionelle Weihnachtsfeier im Bürger- und Vereinsheim Veitriedhausen durchgeführt und sowohl die Mitglieder als auch die Veitriedhauser Einwohnerinnen und Einwohner haben von der Einladung kräftig Gebraucht gemacht. So hatten sich im restlos gefüllten Saal rund 100 Personen eingefunden, darunter auch Kreisrat Alois Jäger sowie der Zweite Bürgermeister der Stadt Lauingen, Albert Kaiser. Wunderschön gestaltet wurde das Rahmenprogramm wie immer von den Veitriedhauser Kindern, die unter der Leitung von Brigitte Niermann weihnachtliche Theaterstücke und Gedichte einstudiert hatten und so für kurzweilige Unterhaltung sorgten. Ein weiterer Programmpunkt war der Besuch des "echten" Nikolaus, der die Weihnachtsfeier des Schützenvereins Veitriedhausen schon seit Jahrzehnten als festen Termin im Kalender stehen hat und die durchwegs braven Kinder mit kleinen Geschenken bedachte.

Zuletzt gab es noch einen Höhepunkt für alle aktiven Schützinnen und Schützen: Nachdem in der letzten Mitgliederversammlung beschlossen worden war, dass für die Auflageklasse eine eigene Königskette beschafft werden soll, konnte diese erstmals der Öffentlichkeit präsentiert werden. Möglich gemacht wurde der Erwerb durch etliche Spenden sowohl finanzieller Natur als auch in Form von Münzen, die das Grundgerüst der Kette bilden. Auch die Stadt Lauingen wird sich mit einem Zuschuss beteiligen, was der 2. Bürgermeister Albert Kaiser nochmals bekräftigte. Der Schützenverein Veitriedhausen dankt allen, die sich in irgendeiner Art und Weise um den Erwerb der neuen Schützenkette verdient gemacht haben. Nachdem der Kaufpreis noch nicht vollkommen gedeckt ist, werden weitere Spenden weiterhin dankend angenommen. Das erste Mal gekürt wurde der neue Würdenträger der Auflageklasse bei der Königsproklamation Anfang Januar.

