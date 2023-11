Verdächtiger nach Brand im Kegel-Casino festgenommen

Nach dem Großbrand in Dillingen Mitte November hat die Polizei nun am Freitag einen 39-Jährigen festgenommen. Könnte er für weitere Brände verantwortlich sein?

Es war ein Großeinsatz für mehrere freiwillige Feuerwehren, für THW, Polizei und das Rote Kreuz. Sogar ein Dillinger Recyclingunternehmen half mit seinen Maschinen, den Brand zu bekämpfen. Am 14. November, gegen 15.30 Uhr, werden die Einsatzkräfte zunächst wegen eines brennenden Schuppens am Georg-Schmid-Ring alarmiert, doch das Feuer breitet sich auch auf das Kegel-Casino aus. Bis in den Mittwoch hinein sollten sich die Löscharbeiten hinziehen, bei denen rund 170 Personen vor Ort sind. Von der Gaststätte nahe der Donaubrücke ist nach dem Brand an diesem Dienstagabend nicht mehr viel übrig außer ein Haufen verkohlter Trümmerteile. Die Kriminalpolizei übernahm wenig später die Ermittlungen. Am vergangenen Freitag schließlich meldet die Polizei eine Festnahme. Ein Mann war beobachtet worden, wie er ein Gartenhaus in der Großen Allee angezündet hatte. Ist er auch für den Brand im Kegel-Casino verantwortlich?

Am Freitagabend, gegen 17.20 Uhr, rückten die Dillinger Polizeibeamten zu einem Einsatz aus. Wieder brannte es in Dillingen. Diesmal sollte es sich um ein Gartenhaus in der Großen Allee handeln, ein Mann sei dabei beobachtet worden, wie er ins Gartenhaus eingebrochen war, das wenig später brannte. Laut Polizeibericht nahmen die Einsatzkräfte den Mann noch am Tatort fest. Auch das Feuer konnte gelöscht werden. Ein großer Schaden entstand nicht. Doch die Sache erschien den Beamten merkwürdig. Sie prüften, ob der 39-jährige Dillinger möglicherweise auch in anderen Fällen als Brandstifter infrage kommen könnte.

Feuer im Kegel-Kasino Dillingen: Polizei meldet Festnahme eines Verdächtigen

Am Montag meldet die Polizei dann, dass sich diese Annahme bewahrheitet habe. Wie das Polizeipräsidium Schwaben Nord am Nachmittag mitteilt, wurde der 39-jährige Tatverdächtige auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg am vergangenen Samstag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen versuchter Brandstiftung. Der 39-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Kriminalpolizei Dillingen ermittelte bereits seit mehreren Wochen aufgrund diverser Brände im Bereich Dillingen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kommt der 39-Jährige neben zwei Brandstiftungsdelikten vom vergangenen Wochenende für weitere Brände im Zeitraum von Anfang Oktober bis vergangenen Freitag, 24. November, im Bereich Dillingen als Tatverdächtiger in Betracht. Darunter ist auch der Brand des Kegel-Casinos im Georg-Schmid-Ring vom Dienstag, 14. November, bei dem ein Sachschaden im mittleren sechsstelligen Bereich entstand. Laut dem Dillinger Kripo-Chef Michael Lechner sei der Brand in Lauingen am Freitagabend jedoch nicht Teil der Brandserie.

Auch für den Brand eines Kellerabteils in einem Mehrfamilienhaus vom Montag, 20. November, gilt der 39-Jährige nach aktuellem Ermittlungsstand als tatverdächtig. Hier wurde das Feuer zeitnah bemerkt und konnte ohne weitere Ausbreitung gelöscht werden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Dillingen in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Augsburg dauern nach wie vor an. (mit AZ)

