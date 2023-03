Vermisste Frau aus Lauingen wurde tot aufgefunden

Eine Woche lang suchte die Polizei nach einer vermissten Frau aus Lauingen. Nun herrscht traurige Gewissheit: Die 37-Jährige ist tot.

Die Feuerwehr Dillingen ist am Dienstagmorgen zu einem Einsatz an die Dillinger Staustufe ausgerückt und hat dort eine tote Person geborgen. Wie das Polizeipräsidium Schwaben Nord am Dienstagnachmittag mitteilt, handelt es sich bei der Person um die vermisste 37-Jährige aus Lauingen. "Wir haben derzeit keine Hinweise auf ein Fremdverschulden", sagte ein Präsidiumssprecher.

Die Lauingerin war seit etwa einer Woche nicht mehr gesehen worden. Die Polizei suchte mit Hubschraubern und Polizeihunden nach der 37-Jährigen, doch es gab lange keine Hinweise auf ihren Verbleib. Laut Polizei befand sich die Frau zur Zeit ihres Verschwindens in einer psychischen Ausnahmesituation. (chbru)