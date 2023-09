vor 17 Min.

Versuchter Ladendiebstahl in Lauingen: Junger Mann kriegt Hausverbot

In einem Lauinger Supermarkt konnten Mitarbeiter am Donnerstag einen Dieb aufhalten.

Erst will der 27-Jährige fliehen, dann stellt er sich doch den Mitarbeitern: Am Donnerstag muss die Polizei in Lauingen zu einem versuchten Diebstahl ausrücken.

Die Mitarbeiter eines Lauinger Supermarktes konnten am Donnerstag einen jungen Mann vom Stehlen abhalten, nachdem dieser versuchte zu fliehen. Der Vorfall ereignete sich laut Polizei gegen 15.20 Uhr. Ein Mitarbeiter des Supermarktes beobachtete einen 27-Jährigen, wie dieser diverse Artikel in seinen Rucksack packte und sich zur Kasse begab. Dort bezahlte er lediglich zwei Artikel und wollte im Anschluss mit dem Diebesgut den Laden verlassen. Als der Ladendieb daraufhin vom Personal angesprochen wurde, versuchte er mit dem Diebesgut zunächst zu flüchten und rannte los. Kurz darauf ließ er jedoch von seinem Vorhaben ab und stellte sich den Mitarbeitern. In seinem Rucksack befanden sich Waren im Wert von 30 Euro. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls. Außerdem wurde gegen ihn ein Hausverbot von einem Jahr ausgesprochen. (AZ)

