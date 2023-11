Sankt Martin mal anders: So bereitet ein Zehnjähriger anderen Freude

Der Enkel unserer Leserin macht anderen eine Freude - und wie. Eine besondere Idee zu Sankt Martin.

Der Enkel unserer Weisinger Leserin Elisabeth Kreis (links) hat die Botschaft von Sankt Martin verstanden und berichtet, wie er gelernt hat, mit anderen zu teilen:

"Ich heiße Melvin Mathias Kreis, bin zehn Jahre alt und darf alle 14 Tage zu meiner Omi und Opi. Ich fahre lange auf der Autobahn, da schau ich so gerne den Fernfahrern zu, die vorbeifahren. Oft winke ich ihnen zu und sie blinken manchmal zurück. Mein Papi sagte mir, die armen Lkw-Fahrer sind aus Litauen oder Polen, Russland, Rumänien oder Bulgarien. Oder ganz weit her. Sie kommen nicht jeden Sonntag zu ihren Kindern, weil sie erst am Samstagabend um 10 Uhr abends vom Parkplatz wegfahren dürfen. Meine Omi hatte da eine gute Idee: Wir besuchen die Lkws am Parkplatz vom Deutz Fahr oder an der Metzgerei Klein. Ich durfte da dann auch in den großen Lkw reinsitzen. Ich hab mich so gefreut, ich hab eine ganz große Tafel Schokolade und Lebkuchen mitgebracht. Das ist doch eine tolle Idee, andere Menschen ein wenig glücklich zu machen. Meine Omi hat auch schon Fernfahrer abgeholt und bei uns in Weisingen duschen lassen." (AZ)