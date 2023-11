Unbekannte fährt Seniorin in Weisingen an, bringt sie zum Arzt und verschwindet

Eine Frau parkt in Weisingen aus und fährt eine 82-Jährige an. Dann bringt sie die Seniorin zum Arzt. Warum die Polizei nun trotzdem nach ihr sucht.

Am Montag gegen 9.40 Uhr kam es in der Hauptstraße in Weisingen zu einem Zusammenstoß zwischen einem ausparkenden Auto und einer 82-jährigen Fußgängerin. Zum Unfallzeitpunkt parkte eine bislang unbekannte Frau mit ihrem Pkw rückwärts aus einer dortigen Parklücke und übersah dabei die hinter ihr laufende Seniorin mit ihrem Rollator. Infolge des Zusammenpralls stürzte die ältere Frau zu Boden und verletzte sich leicht am Fuß.

Die unbekannte Pkw-Führerin brachte die Frau daraufhin ins Ärztehaus und entfernte sich im Anschluss von der Unfallörtlichkeit, ohne ihre Unfallbeteiligung zu melden oder ihre Personalien zu hinterlassen. Die Geschädigte kam im Anschluss zur weiteren Behandlung mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus nach Dillingen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizei unter der Rufnummer 09071/560 zu melden. (AZ)