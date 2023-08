Unfall in Weisingen: Autofahrerin nimmt Vorfahrt

Eine Autofahrerin hat am Freitagabend einen anderen Wagen in Weisingen übersehen. Die Fahrzeuge kollidierten.

Eine 21-Jährige aus Wertingen hat am Freitag in Weisingen einen anderen Wagen übersehen und einen Unfall verursacht. Die Autofahrerin war der Polizei zufolge am Abend auf der Gerlachstraße in Richtung Hauptstraße unterwegs. Dort übersah er eine von links kommende 68-Jährige aus Weisingerin in ihrem Wagen, die vorfahrtsberechtigt gewesen wäre. Die Fahrzeuge kollidierten auf der linken Fahrzeugseite. Es entstand ein Schaden an beiden Pkws in Höhe von 1000 Euro. (AZ)

