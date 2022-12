Weihnachtsmarkt der WV Aschberg lockt viele Menschen nach Weisingen

Solobild für KRE2 (diesen Markt auch nicht zu klein machen)

Eine stimmungsvolle Atmosphäre konnten viele Besucher und Besucherinnen am Wochenende beim Weihnachtsmarkt der Wirtschaftsvereinigung Aschberg in Weisingen erleben. Die weiße Schneepracht und herrliches Winterwetter boten den passenden Rahmen an der Weisinger Kirche. Trotz empfindlicher Kälte fand der Markt eine große Resonanz. Der neu gegründete Schulchor unter der Leitung von Karin Krist erfreute die Zuhörenden mit den Liedern "Hirten eilt von nah und fern" und "Tannenzweige" und dem Gedicht "Weihnachten". Bürgermeister Simon Peter und der WV-Vorsitzende Thomas Wagner brachten ihre Freude darüber zum Ausdruck, dass man sich nach der Corona-Zwangspause nun wieder im Advent treffen kann. Der Nikolaus verteilte an die kleinen Besucher und Besucherinnen Süßigkeiten. Und bei einer Verlosung gewannen Tobias Käsmayr ein iPad, Nina Tesar die WVA-Skifahrt nach Ischgl und Michael Saule den beleuchteten WVA-Stern. Weitere Preise gingen ebenfalls an die Teilnehmenden. Am Sonntag schmückten Kindergartenkinder aus Glött, Weisingen und Aislingen ihre drei Christbäume, die Familie gestiftet hatte und am Montag in die Einrichtungen gebracht werden. Text und Foto: Karl Aumiller