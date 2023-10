Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall in Weisingen

In Weisingen sind am Sonntag ein Quad und ein Auto zusammengestoßen. Dabei erlitten zwei Menschen Verletzungen.

In der Hauptstrafle in Weisingen sind am Sonntag gegen 15.30 Uhr ein Auto und ein Quad zusammengestoßen. Eine 50-Jährige hatte mit ihrem Wagen die Hauptstrafle in westlicher Richtung befahren und wollte laut Polizeibericht nach links in eine Seitenstraße abbiegen.

Die Feuerwehren Weisingen und Holzheim sind im Einsatz

Ein nachfolgender 51-jähriger Quad-Fahrer wollte nach Angaben der Polizei im selben Moment am Auto der 50-Jährigen vorbeifahren. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeug. Dabei erlitten der 51-Jährige und seine gleichaltrige Mitfahrerin leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte die verletzte Frau ins Krankenhaus nach Dillingen. Die Fahrzeuge wurden leicht beschädigt. Neben Polizei und Rettungsdienst halfen die Feuerwehren Weisingen und Holzheim mit rund 20 Einsatzkräften an der Unfallstelle. (AZ)