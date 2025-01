Autofahrer fährt in Wertingen gegen Straßenlaterne

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Mittwoch in Wertingen gekommen. Zwei Personen erlitten leichte Verletzungen. Gegen 11.55 Uhr befuhr ein 35-jähriger Autofahrer die Max-Plank-Straße aus Richtung Einsteinallee. Nach dem Einbiegen am dortigen Kreisverkehr fuhr er aufgrund einer Schwindelattacke gegen eine Hausmauer. Beim Gegenlenken prallte er gegen eine Straßenlaterne und gegen ein Mülltonnenhäuschen.

Im Auto lösten die Airbags aus. Der 35-Jährige und seine 31-jährige Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen. Der 35-Jährige verzichtete auf eine medizinische Behandlung. Die 31-Jährige wurde per Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Insgesamt entstand ein Unfallschaden von rund 15.000 Euro. Die Polizei veranlasste die Abschleppung des Unfallwagens. Die Polizeistation Wertingen ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall gegen den 35-Jährigen. (AZ)