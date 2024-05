Wertingen/Bachhagel

vor 16 Min.

Polizei meldet Brände in Wertingen und Bachhagel

In Bachhagel fängt das Moped eines 80-Jährigen Feuer, in Wertingen brennt es in einer Garage. Verletzt wird in beiden Fällen glücklicherweise niemand.

Zum Brand eines Leichtkraftrads ist es am Mittwoch in Bachhagel gekommen. Kurz vor 12 Uhr war ein 80-Jähriger mit seinem Leichtkraftrad in der Straße „Am Hungerwiesgraben“ unterwegs. Das Moped fing plötzlich am Heckbereich Feuer. Die Freiwillige Feuerwehr Bachhagel rückte mit sieben Einsatzkräften an und bekämpfte die Flammen. Als Brandursache wird derzeit von einem technischen Defekt ausgegangen. Der Senior blieb unverletzt. Die Höhe des Sachschadens steht noch aus, berichtet die Polizei. Am Mittwochabend wurden Polizei und Feuerwehr dann zu einer starken Rauchentwicklung nach Wertingen gerufen. In einer Garage hatte ein in einem Ladegerät eingesteckter Werkzeug-Akku zu schmoren begonnen. Der Schmorbrand griff auf andere Gegenstände über. Die Feuerwehr Wertingen rückte mit einem Löschzug zur Brandbekämpfung aus. Es entstand Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich. Als Brandursache wird nach derzeitigen Erkenntnissen von einem technischen Defekt ausgegangen. Verletzt wurde niemand. (AZ)

