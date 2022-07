Wertingen

18:00 Uhr

Der neue Betriebshof für Wertingen kostet 4,8 Millionen Euro

Neben der Halle der ehemaligen Firma Pohtec in der Donauwörther Straße in Wertingen soll der neue städtische Betriebshof gebaut werden.

Plus Neben der ehemaligen Pohltec-Halle in Wertingen soll ein neues, großes Gebäude der Stadt entstehen. Für den Bau kommt ein etwas anderes Verfahren zum Zug. Am Ende soll der Betriebshof 4,8 Millionen Euro kosten.

Von Elli Höchstätter

Der geplante Neubau eines Betriebshofes für Wertingen beschäftigt den Stadtrat schon lange. Nach zwei Klausurtagungen, vielen Besprechungen und Überlegungen ist das Gremium nun einen entscheidenden Schritt weiter. In der jüngsten Sitzung des Stadtrates wurde eine grobe Konzeptplanung vorgestellt. Das heißt, es steht fest, welche Räume es geben soll und wie viel Platz insgesamt benötigt wird. Die Stadt beschreitet bei der Realisierung des Projekts einen relativ neuen Weg und sucht einen sogenannten Generalübernehmer. Was das genau bedeutet, erläuterte Architekt Jörg Schießler vom Planungsbüro Pars GmbH.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen