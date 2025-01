Die Pfarrei Wertingen zählt 2690 Katholiken

Feierlich war der Jahresschlussgottesdienst an Silvester in der Pfarrkirche St. Martin in Wertingen. Mit einer Schar von Ministranten zog Stadtpfarrer Rupert Ostermayer ins Gotteshaus ein. Während des Gottesdienstes dankte der Seelsorger allen, die mitmachen und sich in der Pfarrei und Kirche engagieren.

Im Jahresrückblick für 2024 fand Erwähnung, dass neun Kinder in Wertingen getauft wurden. In Binswangen waren es fünf Kinder und in Gottmannshofen acht Kinder. Zum ersten Mal empfingen in Wertingen 30 Kinder die Erstkommunion. In Binswangen waren es fünf und in Gottmannshofen 15 Erstkommunionkinder.

Erzabt Wolfgang Öxler firmte in Wertingen 37 Jugendliche

Das Sakrament der Firmung durch Erzabt Wolfgang Öxler erhielten 37 Jugendliche. Davon waren fünf aus Binswangen, sieben aus Gottmannshofen und 25 aus Wertingen. Den Bund fürs Leben schlossen in Wertingen ein Paar und in Binswangen zwei Paare.

Zu Grabe getragen wurden in Wertingen 28 Menschen, in Gottmannshofen 14 und in Binswangen 19. Die Zahl der Katholiken betrug zuletzt in Binswangen 974, in Gottmannshofen 1144 und in Wertingen 2690.