Ein Bulle überstrahlt alle anderen

Ein besonderes Angebot an Stieren zieht viele Käufer zum Zuchtviehmarkt in Wertingen. Topgenetik bleibt im heimischen Zuchtgebiet.

Groß war die Vorfreude auf den RiVerGen-Februar-Markt in der Wertinger Schwabenhalle. Gerade das Angebot bei den Stieren war überdurchschnittlich und zog gewohnt viel Käuferinteresse auf sich. Ein Bulle sollte an diesem Tage aber alle anderen überstrahlen. Katalognummer 24, ein natürlich-hornloser „Milford“-Sohn mit überragenden Zuchtwerten (140/129).

Eine überdurchschnittliche Milchmengenvererbung

Noch dazu glänzte der vom Betrieb Schröppel in Kleinsorheim gezüchtete Stier durch sein imposantes Erscheinungsbild, bester Exterieurvererbung, einer überdurchschnittlichen Milchmengenvererbung (größer als 1000 Kilogramm) und positiver Vererbung bei den Fett- und Eiweißprozenten. Umso schöner, dass die heimische Station bei 17.000 Euro den Zuschlag erhielt und somit demnächst diese Topgenetik den heimischen Züchtern zur Verfügung steht. Weitere 16 Stiere gingen zum starken Durchschnittspreis von 2300 Euro in den Natursprungeinsatz.

Eine überzeugende Jungkuh bei Aussehen und Leistung (vorgestellt vom Betrieb Zacher, Ziertheim). Foto: Marina Estelmann

Mit 47 aufgetriebenen Jungkühen fiel das Angebot eher etwas knapper aus. In gewohnt hoher Qualität wussten die vorgestellten Jungkühe zu überzeugen. Bei einer Durchschnittsmilchmenge von 31,5 Kilogramm und gutem Exterieur wurden im Preismittel starke 2048 Euro erzielt. Besonders imponierte Katalognummer 91, eine „Herakles“-Tochter vom Betrieb Zacher in Ziertheim, die sowohl in Exterieur und Leistung überzeugte.

Die 61 weiblichen Zuchtkälber konnten bei einem Durchschnittsgewicht von 93 Kilogramm zu einem Preis von 3,37 Euro pro Kilo netto versteigert werden – zur aktuellen Marktsituation ein überdurchschnittlicher Preis.

Eine deutliche Steigerung zu den Vorwochen beim Zuchtviehmarkt

Bereits zwei Tage zuvor fand die Versteigerung der männlichen Nutzkälber statt, die äußerst flott verlief. Die im Durchschnitt 95 Kilogramm schweren Kälber konnten zu einem Preis von 5,13 Euro netto pro Kilo abgesetzt werden. Ebenfalls eine deutliche Steigerung zu den Vorwochen.

Die nächsten Nutzkälbermärkte folgen jeweils montags am 19. Februar sowie am 4. März in der Schwabenhalle Wertingen. Der nächste Großviehmarkt folgt am Mittwoch, 6. März, in Wertingen. (AZ)