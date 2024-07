Förderverein unterstützt Wertinger Krankenhaus mit 475.000 Euro für Geräte und Ausstattung

Der im Frühjahr 2008 gegründete „Verein der Freunde des Krankenhauses Wertingen“ stellte wieder einmal unter Beweis, dass er nach wie vor fest mit „seinem“ Krankenhaus am Wertinger Ebersberg verwurzelt ist. Auch unter diesem Motto wurde das Erinnerungsfoto anlässlich der Jahreshauptversammlung 2024 unter dem stattlichen Baum im Garten des Pfarrheims aufgenommen.

Eine beeindruckende Zahl an Spendengelder sprang den Anwesenden im Pfarrsaal ins Auge. Spenden, die im Laufe der vergangenen Jahre in Höhe von insgesamt 475 000 Euro für den Erwerb vieler Gerätschaften und Ausstattungen im Krankenhaus investiert wurden. Schatzmeister Markus Rauwolf berichtete, dass allein für die Einrichtung der neu gegründeten Abteilung Akutgeriatrie im Jahr 2023 rund 72.500 Euro seitens des Vereins eingesetzt wurden. Er und der Vorsitzende des Fördervereins wurden durch genaue Prüfung aller Unterlagen von den anwesenden Mitgliedern entlastet.

Bürgermeister Lehmeier lobt Engagement des Krankenhausteams in Wertingen

Der Vorsitzende, Bürgermeister Willy Lehmeier, berichtete über die vergangenen Wochen und Monate bezüglich der prekären Krankenhaussituationen auch im Landkreis Dillingen. „Danke an das Team in unserem Krankenhaus, das erst kürzlich trotz des herausfordernden Tagesbetriebs noch einen interessanten und unterhaltsamen Tag der offenen Tür organisiert hat.“ Auch Landrat Markus Müller habe deren Engagement honoriert. Auf Fragen der Mitglieder über die finanzielle schwere Lage nicht nur der beiden Kreiskliniken, antwortete Lehmeier: „Ich hoffe auf einen warmen Geldregen vom Bund.“ Und ernster fügte er hinzu: „Das System insgesamt braucht einfach mehr Geld, die Krankenhäuser und Kliniken müssen nicht nur zentralisiert, sondern vor allem stabilisiert werden.“ Dies sehe er als einen Appell an die Bundespolitik.

Orthopädie im Wertinger Krankenhaus mit namhaftem Mediziner

Dass man im Wertinger Haus die Orthopädie im Landkreis zentralisiere und dort die Akutgeriatrie eingerichtet habe, nannte Lehmeier eine gute Entwicklung. Zum Thema Orthopädie hatte der Verein im Laufe dieses Nachmittags auch zu einem Vortrag des Wirbelsäulenspezialisten, Professor Dr. Michael Kraus, eingeladen. Dieser übt in seinem Fachgebiet ein Lehramt aus, praktiziert und operiert im Wertinger Krankenhaus und lässt sich dabei von Medizinerkollegen und Medizinerkolleginnen aus der ganzen Welt während seinen Operationen über die Schulter schauen. Kraus ist einer von acht Orthopäden, der ebenfalls im Wertinger Krankenhaus angesiedelten Orthopädiepraxis „ORTHix-Zentrum“, welches 2009 von den Kollegen Dr. Ralph Christ und Dr. Susanne Engelsberger gegründet wurde.

Mit kleinen Videos und Bildern aus Röntgenaufnahmen sowie begleitenden Erklärungen demonstrierte Kraus auch für Laien verständlich, die Folgen, Schmerzen und Therapien von allgemeinen Rückenschmerzen bis zu Bandscheibenvorfällen durch Verschleiß oder Unfällen. „Heutzutage wenden wir Methoden an, die das früher übliche Versteifen der Wirbelsäule ersetzt.“ Kraus stimmte zu, dass gerade in Deutschland zu oft und oft unnötig operiert werde, hierzu gebe es inzwischen dank guter Anamnese (Erfassen der Krankengeschichte) verschiedene Therapiekonzepte. „Dazu gehören Physiotherapie, Bewegung, Medikamente aber auch Spritzen sowie endoskopisch minimalinvasive Eingriffe.“

Lehmeier gibt Infos zur Notaufnahme

Lehmeier zeigte sich beeindruckt vom Vortrag des Professors und appellierte an alle Zuhörer und Zuhörerinnen nicht ohne ein Schmunzeln, es sei doch besser, sich mehr zu bewegen. Schlussendlich kam die Sprache noch auf die Wertinger Notaufnahme. Dazu erläuterte Florian Brandelik als Leiter der dortigen Notaufnahme, dass in den geöffneten 365 Tagen alles an Erstanamnese und Behandlung in der Zeit zwischen 8 und 18 Uhr möglich sei. Lediglich durch den Rettungsdienst würden dort nachts ausschließlich internistische Fälle aufgenommen werden können. (AZ)