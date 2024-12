In Rieblingen ist ein neues Vierfamilienhaus geplant

Ein Haus, drei Vollgeschosse, vier Wohnungen: Dieses Vorhaben möchte ein Antragsteller in Rieblingen verwirklichen. Nun war das Projekt Thema im Wertinger Bauausschuss. Entstehen soll der Neubau auf einem länglichen Grundstück in der Bliensbacher Straße, wie Katrin Joachim aus der städtischen Bauverwaltung auf Nachfrage mitteilt. Der vordere Bereich der Fläche sei bereits bebaut, der hintere jedoch noch nicht – es müssten also keine Bestandsgebäude weichen.

Darüber hinaus informiert Joachim darüber, dass in dem Gebäude vier Wohneinheiten mit etwa 88 Quadratmetern Platz finden sollen. Es wird über einen Keller, ein Erdgeschoss und ein Obergeschoss verfügen, circa zehn Meter breit und 22 Meter lang sein. Vorgesehen sind ein Satteldach und acht Stellplätze. Die Mitglieder des Bauausschusses erteilten der Angelegenheit ihr Einvernehmen. Nun geht der Antrag weiter zum Landratsamt als Genehmigungsbehörde.

Auch der Antoni-Hof in Rieblingen ist Thema im Wertinger Bauausschuss

Thematisiert wurden in der Sitzung außerdem Anträge, die bereits an das Landratsamt weitergegeben wurden. In einem Fall, so Joachim, ging es um den denkmalgeschützten Antoni-Hof, ein ehemaliges landwirtschaftliches Anwesen in Rieblingen. Später gab es auf dem Hof einen Kulturstadel und einen Biergarten. Heute wird beides längst nicht mehr betrieben, doch dafür ist der Hof bewohnt. Im ehemaligen Stadel soll jetzt zusätzlicher Wohnraum entstehen.

Johann Bröll (CSW) lobt dieses Vorhaben, er spricht von einer „tollen Sache, einem Glücksfall“. Im Rahmen des Donautal-Aktiv-Projekts „Leben und Wohnen auf dem Land“ hat er sich neben Reinhold Wörle (FW) und Franz Stepan (CSW) zum Entwicklungslotsen ausbilden lassen. Ihre Aufgabe ist es, die Innenentwicklung in Wertingen und seinen Ortsteilen zu unterstützen und voranzubringen. Gerade das Füllen von Baulücken und Leerständen spielt für das Entwicklungsnetzwerk aus 16 Kommunen der Landkreise Dillingen und Günzburg eine große Rolle.

In einer vorausgegangenen Sitzung des Bauausschusses erwähnte Bröll bereits, dass in Rieblingen derzeit „an allen Ecken und Enden gebaut wird“ und die Einwohnerzahl steige. Hier würden Hofstellen abgerissen, dort umgebaut. Außerdem würden Baulücken geschlossen. So ging es in ebendieser Sitzung auch um eine freie Fläche gleich am Ortseingang von Biberbach aus kommend: Auf der linken Seite ist der Bau eines zweigeschossigen Wohnhauses geplant.