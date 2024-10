Infoveranstaltungen in Wertingen: Es geht rund ums Hochwasser

10.30 Uhr: Vortrag rund um Objektschutz an Grundstück und Gebäude „Gefahren durch Starkregen/Hochwasser und (bauliche) Vorsorge“ (Markus Weinig, Berater Energieeffizienz und Nachhaltigkeit der Bayerischen Architektenkammer)

10.50 Uhr: Vortrag „Hochwasserschutz am Gebäude“ (Markus Grenz, Energieberatung Markus Grenz GmbH)

11.10 Uhr: Vortrag über Elektroinstallation „Erste Maßnahmen bei Hochwasser, wo bringe ich sinnvoll elektronische Schaltkästen, Wechselrichter etc. an?“ (Walter Albrecht, Geschäftsführung der Energie-Gemeinschaft LEW e. V.)

11.30 Uhr: Vortrag über Versicherung „Was ist eine Elementarversicherung? Was mache ich bei einem Schadensfall, welche Dokumente etc. benötige ich? Was mache ich, wenn ich mich nicht versichern kann?“ (Agentur Stöckle/Weindel/Krebs und Agentur Breindl)