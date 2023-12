Wenn die Drohne über einem Gottmannshofener Garten schwebt

Immer wieder stören diese Flugobjekte die Idylle. Die Polizeistation Wertingen erklärt, was bei einem Drohnenflug zu beachten ist. Und was sich 2024 ändert.

Neulich an einem milden Herbstwochenende in einem Gottmannshofener Garten: In der Nachbarschaft ist es ruhig, man selbst werkelt im Gebüsch und im Erdreich, fühlt sich unbeobachtet – und plötzlich, ganz unvermittelt stört ein Geräusch das Idyll. Schnell ist klar, es kommt von oben. Eine Drohne schwirrt über dem Grundstück, „steht“ in der Luft und beobachtet, was dort auf dem Boden vor sich geht! Mit dieser Aktion verstößt der Drohnenpilot oder die Drohnenpilotin gleich gegen mehrere Vorschriften, wie der Hauptkommissar und Leiter der Polizeistation Wertingen, Josef Mayer, sowie dessen Stellvertreter und Polizeioberkommissar Bernd Seiler versichern.

„So wie beschrieben, darf man mit einer Drohne nicht über andere private Grundstücke und nicht über Menschen fliegen, denn damit verletzt man die Privatsphäre sowie das Persönlichkeitsrecht und man begeht Hausfriedensbruch“, erklärt der Polizeistationschef. Ein reiner Überflug insbesondere mit Drohnen unter 250 Gramm und ohne Kamera wäre jedoch ohne Belang. „Das gilt als Spielzeug“. Die Verbote dienen auch zur Gefahrenabwehr. Will sagen, es kommt vor, dass Drohnen abstürzen können, dann wirken die Fluggeräte wie Geschosse, können tödlich sein.

Maximal 120 hoch darf die Drohne steigen

„Bildmaterial sowie Filme müssen sofort gelöscht werden“, erklären die Polizisten. Maximal 120 Meter hoch dürfe man seine Drohne steigen lassen und immer nur auf Sicht fliegen. Wo das erlaubt ist und wo nicht, dafür gebe es im Internet Angaben sowie Informationen. Doch bislang ermöglichen alle Regeln, Vorschriften und Gesetzesvorgaben für Halter und deren Geräte keine Kontrolle derselben, sind diese erst mal in der Luft. Den beiden Beamten ist das klar. Und dennoch raten sie bei Ärger über diese Art von Belästigung, die Polizei anzurufen: „Nur so besteht die Chance, dem Übertäter doch auf die Spur kommen“, sagt Seiler. Außerdem: „Wenn jemand explizit mithilfe einer Drohne Bilder oder Filmmaterial von oben möchte, sollten wir informiert werden, dann können wir bei Nachfragen seitens der Anwohner oder Nachbarn die Situation klären“, erklärt der Polizeioberkommissar. Dass Drohneneinsatz sinnvoll sein kann, wissen auch die Beamten. „Inzwischen arbeiten wir häufig mit Drohnen und sind dabei sehr erfolgreich“, infomiert der Chef der Polizeistation.

Franz Käsinger hat für seine Drohnenaufnahmen bereits Preise bekommen

Wer ebenfalls mit Leidenschaft seine Drohne „DJI Marnic 2“, ausgestattet mit einer hochwertigen Kamera, in die Lüfte steigen lässt, ist Franz Käsinger aus Pfaffenhofen. „Mein liebstes Hobby ist die Fotografie und, seit es Drohnen gibt, auch das Filmen und Fotografieren aus der Luft.“ Seinen Angaben zufolge habe er für diese Bildaufnahmen bereits Preise bekommen. Käsinger weiß jedoch genau, was er mit seinem Fluggerät darf und was nicht. „Zum Beispiel nicht über privates Gelände und schon gar nicht über Menschen fliegen.“ Er weiß, wovor er warnt: „Auf freiem Gelände verlor ich eine Drohne, weil plötzlich die Verbindung zum Akku abbrach, sie stürzte ab und ich war heilfroh, dass nichts weiter passiert war.“

Käsinger ist – wie vorgeschrieben – im Besitz eines Drohnenführerscheins, ausgegeben vom Luftfahrtbundesamt und einer europäischen Organisation namens EASA. Dieser bestätigt den erforderlichen „Nachweis über den Abschluss eines Online-Lehrgangs in der Kategorie A1/A3“. Käsinger sagt: „Und ich habe natürlich – auch wie vorgeschrieben – eine Haftpflichtversicherung, die die Drohne einschließt.“ Interessiert hört er Mayers und Seilers Ausführungen über bevorstehende Änderungen ab Januar 2024 zu. „Drohnenmodelle müssen seitens der Hersteller mit einer Art Sensor wie W-LAN oder Bluetooth ausgestattet und mit einer individuellen Nummer, einer e-ID registriert sein“, erklärt Mayer. Während des Flugs werden so Signale mitsamt der registrierten e-ID übertragen. Eine entsprechende Handy-App ermögliche jedem und jeder, dieses Signal mit dem Mobiltelefon aufzufangen und die e-ID des Piloten oder Pilotin zu erfahren.

„Die Reichweite des von der Drohne abgestrahlten Signals dürfte einige hundert Meter bis ungefähr 1,5 Kilometer weit reichen“, so Mayer. Dank dieser Daten könne dann auch die Polizei bei Belästigung aktiv werden. Bleibt für die Betroffenen im Garten nur die Frage, warum man nicht zuerst über solche Sicherungssysteme nachgedacht hat, bevor man erlaubte, dass all die großen und kleinen Drohnen, die bislang vertrieben wurden, die Mitmenschen ungestraft weiter ausspähen können.

