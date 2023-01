Parfüm-Diebinnen in Lauingen und Wertingen

Zwei Frauen in Lauingen und Wertingen wollen teure Parfüms stehlen. Die Polizei erwischt die beiden.

Eine 41-jährige Frau hat laut Polizeiangaben am Montag in einem Wertinger Drogeriemarkt einen Alarm ausgelöst, nachdem sie Parfüms und Süßigkeiten im Wert von 125 Euro stehlen wollte. An der Kasse hatte die Ladendiebin lediglich ein Malbuch bezahlt. Das Diebesgut fand die Polizei, als sie für eine Kontrolle gerufen wurde. Der Drogeriemarkt hat gegen die 41-Jährige ein Hausverbot erteilt, außerdem erhält sie eine Anzeige wegen Ladendiebstahls.

Auch in Lauingen wollte eine Frau Parfüms stehlen

Zu einem weiteren Parfüm-Diebstahl ist es am Montagnachmittag in einer Drogerie in der Lauinger Innenstadt gekommen. Wie die Polizei mitteilt, hatte eine 47-jährige Ladendiebin vier Parfüms in ihre Tasche gesteckt und war anschließend aus dem Laden gegangen, ohne zu bezahlen. Auch hier löste der Alarm aus, sodass eine Mitarbeiterin die Frau festhielt. In ihrer Tasche befand sich laut Polizei Parfüm im Wert von 372 Euro.

Die Ladendiebin riss sich aber von der Mitarbeiterin los und flüchtete. Wenig später erkannte eine verständigte Polizeistreife die Frau wieder und nahm sie in Gewahrsam. Wie bei der Frau in Wertingen wurde auch gegen die 47-Jährige eine Anzeige wegen Ladendiebstahl aufgenommen. Außerdem hat die Ladendiebin in Zukunft Hausverbot. (AZ)