Wertingen/Lauingen

vor 51 Min.

Sanierungsstartschuss für zwei Schulen im Landkreis Dillingen

Plus Das Lauinger Gymnasium und die Anton-Rauch-Realschule in Wertingen müssen dringend auf den neuesten Stand gebracht werden. Die Kosten gehen in die Millionen.

Von Simone Fritzmeier

Die Fenster sind undicht, es gibt bereits Wasserschäden und vor allem die Gauben stellen eine große Schwachstelle dar. Johann Weißbecker vom gleichnamigen Architekturbüro in Dillingen sagt deutlich: "Es gibt eine massive Verletzungsgefahr. Wir haben akuten Handlungsbedarf." Er spricht am Montag bei der Kreisausschuss-Sitzung im Dillinger Landratsamt über den Zustand der Anton-Rauch-Realschule in Wertingen. Der ist dem Gremium um Landrat Markus Müller nicht gänzlich neu. Nun steht es aber schwarz auf weiß - auf 76 Seiten, das ist Ergebnis der Machbarkeitsstudie zur Generalsanierung der Wertinger Schule. Neben der Einrichtung im Zusamtal wird auch über das Lauinger Albertus-Gymnasium diskutiert. Für diese Schule hat der Kreis ebenfalls eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Reiner Häußler von Gumpp-Heigl-Schmitt-Architekten aus Lutzingen stellt die Ergebnisse vor und schickt vorweg: "Auch diese Sanierung ist notwendig."

Darin sind sich am Montag alle Mitglieder einig, der Beschluss für die weitere Vorgehensweise fällt dementsprechend nach fast zwei Stunden einstimmig und positiv aus. Ganz zur Freude von Landrat Müller, der vehement betont: "Wir müssen den ersten Schritt machen, damit wir endlich vorankommen. Wir brauchen eine Grundlage, eine Richtschnur, mit der wir planen können." Müller spricht dabei von "vernünftigen Bauabschnitten", "machbaren Lösungen" und "wirtschaftlichen Entscheidungen". Dabei, so der Landrat, geht es vor allem darum: "Wir wollen nicht mehr nur reden, sondern endlich auch anpacken. Dafür brauchen wir einen Plan und den bringen wir jetzt auf den Weg."

