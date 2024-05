Freibäder Wertingen und Lauterbach öffnen

In Wertingen gibt's wie immer freien Eintritt für alle am ersten Tag. In Lauterbach hat der Öffnungstag Tradition.

Freier Eintritt für alle heißt es auch in diesem Jahr wieder zur Eröffnung des Wertinger Freibads am Pfingstsamstag. Vier Tage früher, nämlich bereits am Mittwoch, heißt die Gemeinde Buttenwiesen ihre Gäste im Freibad Lauterbach willkommen. Das hat vor allem mit Tradition zu tun.

Traditionell Mitte Mai öffnet das Freibad Lauterbach

Das zehnte Jahr verbringt Bademeister Ernest Petri im idyllisch höher gelegenen Freibad am Ortsrand von Lauterbach. "Jedes Jahr öffnen wir seitdem am 15. Mai, wenn es technisch passt." Mitte Mai ist für Petri ganz einfach der richtige Zeitpunkt. So geht dieses Jahr die Badesaison an einem Mittwoch los, morgens mit den Frühschwimmern von 9 bis 10 Uhr. Am Nachmittag öffnet das Bad dann erneut um 13 Uhr für die Allgemeinheit – solange Gäste kommen, und maximal bis 20 Uhr. Das wird die ganze Saison über so sein – wochentags wie an Sonn- und Feiertagen.

Am Pfingstwochenende öffnet das Wertinger Freibad für diese Saison. Foto: Birgit Hassan

Täglich durchgehend von 10 bis 20 Uhr (Kassenschluss 19 Uhr) hat das Freibad Wertingen während der Saison geöffnet, bei schlechtem Wetter bis 18 Uhr. Los geht's im Freibad auf dem Wertinger Judenberg am Samstag, 18. Mai. Das Personal des Freibads und des Betriebshofes bringen bis zu diesem Tag das Schwimmbecken, das Kinderbecken und die Außenanlagen auf Vordermann, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Wie bereits in den Jahren davor gilt am Eröffnungstag wieder freier Eintritt für alle Besucher. Bei zweifelhafter Witterung könne unter der Telefonnummer 08272/2375 nachgefragt werden, ob das Bad bis 20 Uhr geöffnet sei.

Anrufen kann man auch im Freibad Lauterbach. Vor Ort ist Bademeister Petri auch bei schlechtem und zweifelhaftem Wetter. In den ersten Tagen wird er das Bad sowohl vormittags als auch nachmittags auf jeden Fall öffnen. Grundsätzlich gilt für ihn allerdings: "Offen ist bei gutem Wetter." Dazu gehören für Petri 20 Grad oder/und Sonne.

Eintrittspreise im Freibad Wertingen bleiben dieses Jahr gleich

Die Eintrittspreise in Wertingen bleiben in diesem Jahr im Vergleich zum vergangenen Jahr unverändert. Der Vorverkauf für Jahres- und Zehnerkarten (zahlbar in bar und mit EC-Karte) findet an der Freibadkasse am Mittwoch, 15. Mai, von 13 bis 18 Uhr sowie am Freitag, 17. Mai, von 8.30 bis 13.30 Uhr statt. Um einen reibungslosen Ablauf an der Kasse nach der Öffnung zu gewährleisten, bitten Betriebsleiter Oliver Schwarz und sein Kassenteam, davon Gebrauch zu machen, vor allem beim Kauf von Jahreskarten. Gleichzeitig wünschen sie allen ein unbeschwertes Badevergnügen.

Nähere Infos zu den Eintrittspreisen gibt es im Internet auf der Homepage der Stadt unter www.wertingen.de unter dem Stichwort Familie & Leben. In Buttenwiesen können Jahres- und Zehnerkarten ebenfalls an der Freibadkasse gekauft werden. Hier hat die Gemeinde die Preise dieses Jahr etwas angehoben.